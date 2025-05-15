У Трампа элементарно нет снарядов и ракет, чтобы властвовать над миром. И уже не будет

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14 мая на слушаниях в американском Конгрессе военно-морской министр Джон Фелан, адмирал Джеймс Килби, а также командующий Корпусом морской пехоты США генерал Эрик Смит представили в Комитете по ассигнованиям любопытный документ.

ВМС США в состоянии крайней обеспокоенности ищут совершенно новые типы боеприпасов, чтобы обеспечить достаточную огневую мощь для будущих конфликтов.

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Во время слушаний в Комитете по ассигнованиям Палаты представителей в среду исполняющий обязанности начальника военно-морских операций адмирал Джеймс Килби признал, что недавние операции в Красном море (имеются в виду боевые действия ВМС США против йеменских хуситов, также известных, как «парни в тапочках») «обнаружили серьёзную нехватку боеприпасов в нашей промышленной базе». Чиновники работают над устранением этого дефицита, но текущих производственных мощностей может не хватить для восполнения боезапаса флота.

«Высокоточные боеприпасы большой дальности, такие как «Томагавк», противокорабельные ракеты большой дальности, тяжёлые торпеды — все эти боеприпасы нам нужно производить в большем количестве», — заявил адмирал Килби.

Килби

«Но я также считаю, что нам нужно рассмотреть предложения других поставщиков. Возможно, они не смогут произвести ракету с аналогичными характеристиками, но они могут произвести эффективную ракету, которая лучше, чем полное отсутствие ракеты».

Комментарии Килби прозвучали на фоне того, что законодатели рассматривают бюджетные потребности ВМС США на 2026 финансовый год. Члены комитета выразили обеспокоенность недостатками в судостроительной промышленности страны, задержками в производстве подводных лодок и готовностью флота.

Но нехватка боеприпасов привлекла особое внимание, учитывая недавние военные операции против сил хуситов в Красном море. За пять недель американские войска нанесли более 1100 ударов, потратив на кучку парамилитариев страны Третьего мира дорогостоящих боеприпасов на сумму свыше $1 млрд.

Авианосец ВМС США “Гарри Трумэн” в Красном море

При этом военные чиновники скромно умолчали, что «парни в тапочках» попутно уничтожили десятки американских БПЛА, включая крайне недешёвые «Рапторы», один из которых был захвачен немного помятым и передан на изучение иранским ученым.

Прошлой осенью, ещё до начала получивших благословение Трампа операций в Красном море, в отчёте Фонда «Наследие» говорилось, что военные усилия по пополнению запасов таких боеприпасов уже слишком медленные. Что, в общем, неудивительно, поскольку президент США запрашивает у законодателей военный бюджет на сумму $862,6 млрд, что означает его сокращение.

Например, в отчёте отмечается, что в 2023 финансовом году труженики американского военпрома произвели и поставили заказчику менее 70 ракет «Томагавк» наземного базирования. За несколько месяцев стычек с хуситами, тогда как осенью 2024 года по «парням в тапочках» было выпущено более 125 таких ракет.

«Не дай бог, если бы мы оказались в краткосрочном конфликте, он был бы краткосрочным, потому что у нас недостаточно боеприпасов для ведения длительной войны», — принялся стращать коллег член Палаты представителей Том Коул, республиканец из Оклахомы, председатель комитета по ассигнованиям, во время слушаний в среду.

«Нам нужно сделать всё возможное, чтобы ускорить этот процесс [замены боеприпасов], потому что мы все очень, очень обеспокоены».

И Килби, и министр ВМС Джон Фелан заявили, что работают с традиционными поставщиками, чтобы залатать дыру в поставках боеприпасов. Килби не уточнил, с какими другими компаниями он заинтересован в сотрудничестве по новым боеприпасам, и каковы будут сроки этих закупок.

Фелан

Остается добавить, что документ не оставляет камня на камне от недавней похвальбы Трампа о его «пэрэмоге» над хуситами. Судя по всему, военные доложили главкому Донни о критическом расходе дорогостоящих ракет, которые нечем заменить в короткие сроки, отчего правящий деляга пошёл на договорнячок с йеменскими парамилитариями, поставив себе в блокнотик победную галочку.

Если же смотреть на проблему шире, то уже заметно невооруженным глазом, что военная машина США неспособна гонять даже папуасов, за которыми стоят серьёзные силы. Ведь, как известно, йеменские хуситы выступают как «прокси» Ирана.

Более того, за период правления Америкой глобалистами, многие отрасли США пришли в упадок, а ряд компетенций, включая военное судостроение, утеряно. Кроме того, военпромом «гегемона» не изжиты большинство «родимых пятен», вроде закупок военной техники и боеприпасов по конскому ценнику, что ещё более ограничивает и без того скромные поставки.

В общем, дряхлеющая американская империя более не может претендовать на глобальное доминирование, а в прямом военном конфликте с применением конвенционных вооружений потерпит поражение не от России или Китая, но даже от Ирана или КНДР. Сверхзадача Трампа сделать Америку снова великой становится все более и более иллюзорной.