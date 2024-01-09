У Трампа готовы поддержать Украину, но завалить Байдена сейчас важнее

Любовь Смирнова.  
09.01.2024 23:06
  (Мск) , Москва
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Дзен, ЕС, Политика, Россия, США, Украина


Промежуточным итогом СВО является то, что Россия уже доказала – коллективный Запад больше не «первый парень на деревне».

Такое мнение в эфире «Радио «Комсомольская правда» высказал политолог Алексей Чадаев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Промежуточным итогом СВО является то, что Россия уже доказала – коллективный Запад больше не...

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«Помните все эти стадии? Отрицание, гнев, торг, депрессия. И как сейчас «ломает» коллективный Запад от ощущения того, что они больше не «первый парень на деревне».

Почему у нас Запад коллективный? Это филологические обороты: Запад – коллективный, Север – крайний, Юг – глобальный, Восток – дальний. Восток, правда, ещё бывает ближним.

Запад коллективный, потому что он субъект. И мы всё время смотрим на то, насколько крепка его субъектность, и он сам за этим следит и пресссует отщепенцев.

Но отщепенцы тоже наглеют, их становится больше. Раньше был один Орбан, сейчас Фицо к нему добавился, и субъектность там проседает. Хотя она выглядела очень крепко ещё год с небольшим назад, а вот сейчас она проседает.

В теории это может привести к появлению вождя с той стороны, который заявит: «я верну субъектность». Типа цифрового Гитлера 2:0 – смуглокожий мультирасовый трансгендер с «Полетом валькирий» в саундтреке. Такой вот гендерфюрер, всё, как мы любим.

Либо в Европе всё развалится. И придется как-то договариваться», – считает эксперт.

Однако все взоры сейчас прикованы не к Брюсселю, а к Вашингтону, что решат там республиканцы и демократы.

«Там штука в чём – республиканцы совершенно согласны поддерживать Украину, просто не хотят  поддерживать Байдена. Его завалить для них намного важнее, чем поддержка Украины, и Байдена поставили перед выбором: либо ты сдаёшь стену (на границе с Мексикой), либо ты сдаёшь Украину.

И у Байдена нет выбора, потому что он себе не может позволить не то и не другое. Вот где настоящий военный геополитический тупик», – подытожил Чадаев.

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