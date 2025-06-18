У Трампа хотят зайти на Киев через Минск – Келлог едет к Лукашенко

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Агентство Reuters со ссылкой на четыре источника, знакомых с ситуацией, пишет о готовящемся визите спецпредставителя Трампа по Украине Кита Келлога в Белоруссию, где он намерен встретиться с Александром Лукашенко.

По сведениям Reuters, этот визит «ставит своей целью поиск путей к перемирию между Киевом и Москвой, переговоры между которыми остаются в тупике».

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Если поездка состоится, отмечает Reuters, Келлог станет самым высокопоставленным американским чиновником, посетившим Белоруссию за последние годы.

При этом повестка дня встречи с Лукашенко остается неизвестной. Два источника Reuters сообщили, что в частных беседах Келлог описал поездку как шаг, который может помочь начать мирные переговоры о прекращении войны.

Официального подтверждения визита пока нет, добавляет агентство. Госдепартамент США, посольство Белоруссии в Вашингтоне, Белый дом и сам Келлог отказались от комментариев или не ответили на запросы журналистов.

Агентство добавляет, что визит все равно может быть отменен или изменен, так как для его организации нужно согласовать деликатные детали.

Предыдущий самый высокопоставленный визит американского чиновника в Минск состоялся в 2020 году, когда тогдашний госсекретарь Майк Помпео посетил Белоруссию в рамках усилий первой администрации Трампа по улучшению отношений с Лукашенко. Эти усилия предпринимались в период напряженности в отношениях между Минском и Москвой.

Однако после президентских выборов 2020 года, которые западные наблюдатели объявили «сфальсифицированными», США и другие страны Запада изменили свой подход на дипломатическую изоляцию Минска. В 2022 году, при Байдене, США приостановили работу своего посольства в Белоруссии.

Однако в феврале нынешнего года, уже после повторного прихода Трампа в Белый дом, заместитель помощника госсекретаря США Кристофер Смит в составе американской делегации посетил Минск для обмена трех политзаключенных. По данным The New York Times, Госдепартамент увидел в этом первый шаг к потенциальному соглашению об освобождении большего числа людей в обмен на ослабление санкций.

Как пишет Reuters, в апреле белорусские власти освободили 47-летнего натурализованного американца Юрась Зенковича, что, по мнению другого высокопоставленного американского чиновника, может свидетельствовать о заинтересованности Лукашенко в улучшении отношений с Вашингтоном.

Однако европейские дипломаты скептически относятся к этим усилиям, подчеркивая прочные экономические и политические связи Минска с Москвой.