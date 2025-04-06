У Трампа мало времени, чтобы сбежать из Украины: он будет ломать Европу – Телиженко

Дональд Трамп видит, что пока может не только сохранить лицо при уходе из Украины, но и что-то выторговать взамен, поэтому он будет активно обрабатывать европейцев с тем, чтобы они перестали мешать процессу.

Об этом на канале журналиста-иноагента Александра Шелеста заявил покинувший Украину бывший сотрудник украинского посольства в США, политолог Андрей Телиженко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«По Европе это может сильно ударить, и Европа может не вытянуть печатать эти деньги для себя, это будет вообще нецелесообразно, если тарифы будут введены. Европа не вытягивает финансировать дальше эту войну. Это показывает свои результаты. Мы видим, как Европа начинает дёргаться, они попытаются сейчас якобы что-то противопоставить Трампу, но побегут все в Вашингтон договариваться. А вопрос передоговорённостей будет в том, что что-то надо будет решать по ситуации на Украине. Украина – одна из частей процесса, яма, через которую нужно переступить и идти дальше. Американцы этого хотят», – сказал Телиженко.