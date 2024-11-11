У Трампа намерены усадить Киев и Москву за стол переговоров уже в первую неделю президентства – Associated Press

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The Associated Press сообщает о планах Дональда Трампа на его первую неделю работы в должности президента США. Среди прочих пунктов – усадить Украину и Россию за стол переговоров.

Каролин Ливитт, пресс-секретарь Трампа, сказала, что теперь Трамп сможет «договориться о мирном соглашении между Россией и Украиной».

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Позже она добавила: «В первый день это включает посадку Украины и России за стол переговоров, чтобы положить конец этой войне».

В мае 2023 года Трамп сказал: «Они умирают, русские и украинцы. Я хочу, чтобы они перестали умирать. И я сделаю это — я сделаю это в течение 24 часов». По его словам, это произойдет после его встречи с президентами Украины и России Путиным и Зеленским.

Как утверждала на днях The Washington Post, Трамп уже созвонился с Путиным из своей резиденции во Флориде и попросил того «не идти на эскалацию в Украине». По данным источников WP, в ходе разговора, который состоялся еще 7 ноября, новоизбранный президент США обсудил с Путиным «скорое разрешение» российско-украинского конфликта.

Дональд Трамп также напомнил Путину о «значительном военном присутствии Вашингтона в Европе», сообщает газета со ссылкой на источники.

Собеседники издания также утверждают, что Трамп «в частном порядке дал понять о своей поддержке варианта соглашения, при котором Россия сохранила бы контроль над частью оккупированных территорий».

При этом украинские власти якобы были предупреждены о разговоре Трампа с Путиным, и Киев против него не возражал, пишет WP. По данным агентства Reuters, за день до этого телефонного диалога Трамп также разговаривал с Владимиром Зеленским и якобы пообещал поддерживать Киев в случае, есди тот не будет упираться против его мирных планов.

Прочие планы Трампа на первую неделю каденции не менее глобальны. Избранный президент заявил, что не будет диктатором — «за исключением первого дня». По его собственным заявлениям, в тот первый день в Белом доме у него было много дел.

Что это за первоочередные дела, раскрыла в интервью телеканалу Fox News пресс-секретарь штаба республиканца Ливитт. По ее словам, Трамп отменит почти сотню указов Байдена в течение первой недели на посту президента.

По ее словам, 94 указа, подписанные Байденом за первую неделю его работы на высшем госпосту, «привели к кризису на границе и экономическому кризису».

В громадье трамповских планов входит начало массовой депортации мигрантов, сворачивание политики администрации Байдена в области образования, изменение структуры федерального правительства путем увольнения потенциально тысяч федеральных служащих, которые, по его мнению, тайно работают против него, и помилование людей, арестованных за их роль в беспорядках в Капитолии 6 января 2021 года.

«Я хочу закрыть границу, и я хочу бурить, бурить, бурить», — сказал Трамп о своих планах на первый день.