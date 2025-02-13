У Трампа не выйдет соскочить, заставим его вооружать нас дальше – киевская телеведущая уже оправилась от «зрады»

Анатолий Лапин.  
13.02.2025 16:16
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина


Украина и Европа должны не дать президенту США Дональду Трампу «соскочить» с конфликта, а также принудить его продолжать вооружать украинскую армию.

Об этом в эфире своего видеоблога заявила киевская свидомая телеведущая Лариса Волошина, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина и Европа должны не дать президенту США Дональду Трампу «соскочить» с конфликта, а...

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«Европейцы кровно заинтересованы в том, как пройдут переговоры по Украине, как будет обеспечена заморозка войны, на каком этапе, с какими гарантиями. Они очень заинтересованы в том, чтобы прекратили стрелять. Они заинтересованы в том, чтобы Украина получила гарантии безопасности, чтобы Украина могла продолжать сдерживать Путина, не дать ему возможности, чтобы Соединенные Штаты не соскочили с санкций, они начинают быть в этом очень сильно заинтересованы – перевести эту горячую войну в Европе на территории Украины в холодную войну, закрыть Россию железным занавесом и добить ее экономически», – вещала свидомитка.

«Вот, что происходит сейчас. Потому мы не должны впадать в отчаяние. Что там себе хочет Трамп, – это его история, но мы и европейцы заинтересованы в одном. Если Трамп хочет соскочить, то у него не выйдет! Он должен обеспечить перевод горячей российско-европейской войны в состояние холодной российско-европейской войны и принимать участие, по крайней мере, в вооружении европейских армий, а европейские армии, первая армия в Европе, способная сдерживать Путина, – это украинская армия!

И пока украинская армия сильная, не разоруженная, Путин не может снять свои войска с украинских границ и двинуться на какую-то Нарву», – разошлась Волошина.

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