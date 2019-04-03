У Трампа пропала мотивация для поддержки Украины

03.04.2019, Киев, Максим Карпенко

Окончание расследование спецпрокурора США Роберта Мюллера в отношении президента Дональда Трампа и его окружения, в результате которого не было обнаружено доказательств сговора между командой главы американского государства и Россией во время президентских выборов в США, – это этап, за которым Трамп может отказаться от публичной поддержки Украины.

Об этом в эфире Topinform заявил политолог-международник, экс-спикер МИД Украины Олег Волошин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам эксперта, Трамп абсолютно не интересуется Украиной и даже не сможет показать ее на карте, а показательная поддержка киевской власти нужна была ему для того, чтобы снять обвинения в связях с РФ.

«Украина ассоциируется с источником огромных проблем. Все это расследование изначально выросло из нашей страны, и Манафорта посадили – ничего вообще, связанного с Россией, ему не вменяли и ничего не нашли. А все связано исключительно с украинскими деньгами, полученными от украинских олигархов, от Партии регионов и так далее”, – сказал эксперт.

Он отметил, что Трамп не собирается вникать в украинские дела.

“Для Трампа, как для типичного американца, Украина – это малопонятно, где-то там, возле России, но теперь это дело, связанное с этим. Для Трампа это, с одной стороны, источник проблем постоянных, а с другой – прикрытие постоянное обвинений в связях с Россией. Это видно было. Только начинал нарастать вал критики обвинений Трампа в сговоре – сразу шел какой-то жест, «Джавелины» предоставили, с Порошенко встретился, еще что-то такое. Сейчас, с завершением расследования комиссии Мюллера, мотивация для команды Трампа демонстративно поддерживать Украину пропадает», – заявил Волошин.