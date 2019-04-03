Выборы
//exit;
03.04.2019, Киев, Максим Карпенко
 
Выборы, Политика, Россия, США, Украина
Просмотров:

У Трампа пропала мотивация для поддержки Украины

Окончание расследование спецпрокурора США Роберта Мюллера в отношении президента Дональда Трампа и его окружения, в результате которого не было обнаружено доказательств сговора между командой главы американского государства и Россией во время президентских выборов в США, – это этап, за которым Трамп может отказаться от публичной поддержки Украины.

Об этом в эфире Topinform заявил политолог-международник, экс-спикер МИД Украины Олег Волошин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

По словам эксперта, Трамп абсолютно не интересуется Украиной и даже не сможет показать ее на карте, а показательная поддержка киевской власти нужна была ему для того, чтобы снять обвинения в связях с РФ.

«Украина ассоциируется с источником огромных проблем. Все это расследование изначально выросло из нашей страны, и Манафорта посадили – ничего вообще, связанного с Россией, ему не вменяли и ничего не нашли. А все связано исключительно с украинскими деньгами, полученными от украинских олигархов, от Партии регионов и так далее”, – сказал эксперт.

Он отметил, что Трамп не собирается вникать в украинские дела.

“Для Трампа, как для типичного американца, Украина – это малопонятно, где-то там, возле России, но теперь это дело, связанное с этим. Для Трампа это, с одной стороны, источник проблем постоянных, а с другой – прикрытие постоянное обвинений в связях с Россией. Это видно было. Только начинал нарастать вал критики обвинений Трампа в сговоре – сразу шел какой-то жест, «Джавелины» предоставили, с Порошенко встретился, еще что-то такое. Сейчас, с завершением расследования комиссии Мюллера, мотивация для команды Трампа демонстративно поддерживать Украину пропадает», – заявил Волошин.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , ,








За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]

Просьба к читателям поддержать работу модератора:
Карта «СБ России»: 5469380053262415, Кошелёк WebMoney: R521060319296


Все новости за сегодня
  • Апрель 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть