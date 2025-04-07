У Трампа в запасе не осталось опасных для России санкций

Любые новые санкции, накладываемые странами западного блока на Россию, быстро обходятся и перестают действовать.

Об этом в эфире канала «День-ТВ» заявил экономист Дмитрий Кувалин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Как вы считаете, остались ли у Запада ещё реальные механизмы, которые помогут – если не обрушить, но сильно притормозить российскую экономику, именно через какие-то новые санкции?», – спросил ведущий.

«Ну, во-первых, о самом Трампе. Да, там надо учесть его… а – непредсказуемость, б – его опыт переговорщика в тяжелых бизнес-соглашениях, где один из принципов – сразу предъявить сильно завышенные требования, потом по чуть-чуть отступать, и выйти на желаемые условия. Поэтому, кстати, я думаю, что и то, и другое присутствует в этих выступлениях Трампа.

Теперь, о санкциях. Да, надо относиться к ним настороженно, и учитывать, что элементы игры и элементы эмоций, безусловно, присутствуют. Элементы эмоциональной непредсказуемости. И элементы психологического давления на Россию.

И здесь надо не торопиться, не суетиться, не нервничать. И выжидать, и в большинстве случаев надо в спокойной манере настаивать на своём, и уже со своей стороны предъявлять некие завышенные позиции, чтобы потом вот этот компромисс где-то в середине был. Я так понимаю, у нас так и делается», – сказал Кувалин.