У Трампа в запасе не осталось опасных для России санкций
Любые новые санкции, накладываемые странами западного блока на Россию, быстро обходятся и перестают действовать.
Об этом в эфире канала «День-ТВ» заявил экономист Дмитрий Кувалин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Как вы считаете, остались ли у Запада ещё реальные механизмы, которые помогут – если не обрушить, но сильно притормозить российскую экономику, именно через какие-то новые санкции?», – спросил ведущий.
«Ну, во-первых, о самом Трампе. Да, там надо учесть его… а – непредсказуемость, б – его опыт переговорщика в тяжелых бизнес-соглашениях, где один из принципов – сразу предъявить сильно завышенные требования, потом по чуть-чуть отступать, и выйти на желаемые условия. Поэтому, кстати, я думаю, что и то, и другое присутствует в этих выступлениях Трампа.
Теперь, о санкциях. Да, надо относиться к ним настороженно, и учитывать, что элементы игры и элементы эмоций, безусловно, присутствуют. Элементы эмоциональной непредсказуемости. И элементы психологического давления на Россию.
И здесь надо не торопиться, не суетиться, не нервничать. И выжидать, и в большинстве случаев надо в спокойной манере настаивать на своём, и уже со своей стороны предъявлять некие завышенные позиции, чтобы потом вот этот компромисс где-то в середине был. Я так понимаю, у нас так и делается», – сказал Кувалин.
«Конечно, у США остались рычаги, и много – экономические, военно-политические. Но у нас же уже трёхлетняя история с санкциями, и что мы видим? Вводится пакет санкций – и начинается, прежде всего, со стороны бизнеса, причём как российского, так и иностранного, начинается поиск компенсационных мер, обходных путей, чтобы компенсировать потери, чтобы сохранить сотрудничество.
И вот этот занавес санкций через довольно короткое время, как выяснилось, становится дырявым. Вплоть до расчётов в криптовалютах, вплоть до расчётов наличными долларами в чемоданах.
И в итоге занавес санкций дырявый, и следующий новый пакет, он на самом деле не усиливает давление на Россию, а хоть как-то пытается сохранить давление на прежнем уровне. Собственно, экономических санкций, которые способны нанести долгосрочный серьёзный ущерб России, просто нет, не осталось», – добавил экономист.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: