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Несмотря на лицемерные заявления, Владимиру Зеленскому не нужен мир.

К такому выводу, передает корреспондент «ПолитНавигатора», приходят депутаты украинского парламента прошлых созывов.

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«Зеленский боится выборов. Во-первых, если наступит мир, надо будет проводить выборы. Во-вторых, это деньги. 60% бюджета Украины поступает от Запада и США. Зеленский понимает, что продолжение войны — это вопрос его безопасности и сохранения полномочий», – сказал «Известиям» покинувший Украину экс-депутат Владимир Олейник.

Еще один бывший украинский парламентарий Спиридон Килинкаров тоже считает, что перемирие сейчас не в приоритете киевского режима, а сорвать прекращение огня Киеву помогают западные партнеры.

«Они добиваются невозможности прямых переговоров между Трампом и Путиным», – считает политик.

По его словам, подобные действия могут привести к тому, что США могут прекратить финансирование Киева и ввести персональные санкции.