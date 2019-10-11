У Тягнибока истерят, что война не проиграна

11.10.2019, Киев, Остап Тризубов

Украина ещё не проиграла войну в Донбассе, чтобы имплементировать мирные инициативы.

Об этом в эфире ток-шоу «Говорит Великий Львов» заявил руководитель львовского отделения ВО «Свобода» Любомир Мельничук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас он (Зеленский – ред.) прекрасно ощущает, что если не начать слышать голос людей, в том числе голос Западной Украины, которая всегда больше всех реагирует, могут начаться огромные проблемы. Именно поэтому меняется риторика, однако угрозы остаются», – заявил Мельничук.

«Я думаю, что он кому-то уже пообещал, что имплементирует в Украину эту формулу [Штайнмайера]. Общественность, мы с вами не проигрывали войну! У нас нет никаких оснований для капитуляции. И когда я слышу про мир, в действительности, любая капитуляция точно так же называется миром!

Когда большевики захватывали Украину, точно так же подписывали мирный договор. Но чем это всё закончилось? Миллионами жертв репрессий. У нас украинцы хорошо помнят ту всю беду, которую принёс оккупант», – добавил националист.