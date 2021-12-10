У Тягнибока хотят создать «грязную» ядерную бомбу и применить против «агрессора»

Украина должна последовать примеру Израиля и Пакистана, чтобы обзавестись ядерным оружием.

Об этом в эфире львовского телеканала НТА заявил бывший депутат Верховной рады, председатель Тернопольского облсовета и член националистического ВО «Свобода» Михаил Головко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Головко, подходящим вариантом стала бы ядерная бомба из плутония.

«Когда мы сдали ядерное оружие, когда Кравчук, Кучма подписывали эти так называемые соглашения, в принципе, это иначе, как национальным предательством назвать невозможно. И все это было поощрено в то же время с Запада. Они давили на нас, и мы ничего не получили, бесплатно это сделали. В этом меморандуме идет речь о нераспространении ядерного оружия. И мы видим, что он восемь лет не выполняется, Россия банально, нагло начала войну. Запад молчит, не замечает этого и думает, помогать или не помогать, глубоко обеспокоены. А, может быть, было время нам сделать, как все остальные страны сделали?», – сказал праворадикал.