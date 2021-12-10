У Тягнибока хотят создать «грязную» ядерную бомбу и применить против «агрессора»
Украина должна последовать примеру Израиля и Пакистана, чтобы обзавестись ядерным оружием.
Об этом в эфире львовского телеканала НТА заявил бывший депутат Верховной рады, председатель Тернопольского облсовета и член националистического ВО «Свобода» Михаил Головко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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По мнению Головко, подходящим вариантом стала бы ядерная бомба из плутония.
«Когда мы сдали ядерное оружие, когда Кравчук, Кучма подписывали эти так называемые соглашения, в принципе, это иначе, как национальным предательством назвать невозможно. И все это было поощрено в то же время с Запада. Они давили на нас, и мы ничего не получили, бесплатно это сделали. В этом меморандуме идет речь о нераспространении ядерного оружия. И мы видим, что он восемь лет не выполняется, Россия банально, нагло начала войну. Запад молчит, не замечает этого и думает, помогать или не помогать, глубоко обеспокоены. А, может быть, было время нам сделать, как все остальные страны сделали?», – сказал праворадикал.
«Тот же Израиль, Иран, Пакистан, которые имеют ядерное оружие. Его сделать, такую плутониевую, «грязную» бомбу – буквально полгода надо, это «Свобода» не раз предлагала. Мы не говорим, что будем его применять, но мы можем его применить против агрессора, врага, которому мы отдали один из наибольших арсеналов сегодня, и они им дальше угрожают», – заявил Головко.
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