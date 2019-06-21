21.06.2019, Киев, Владимир Гладков
 
Война, Вооруженные силы, Россия, Сюжет дня, Украина
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У Тягнибока обещают, что ВСУ прекратят огонь, только дойдя до Кубани

Прекращение огня со стороны ВСУ на своей территории означало бы капитуляцию Украины.

Об этом в эфире телеканала «ZIK» заявил депутат Верховной рады от националистической партии ВО «Свобода» Андрей Ильенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что нужно сделать, чтобы, во-первых, прекратить огонь, а потом уже какая-то реинтеграция?» – спросил телеведущий.

«Во-первых, невозможно прекратить огонь, если мы остановим огонь в одностороннем порядке. Это даже показали недавние события. Если бы Украина была страной, которая зашла на чужую территорию, если бы наши войска сейчас стояли где-то на Кубани, то можно было бы говорить, что Украина может в одностороннем порядке остановить войну.

Когда на нас напали, когда у нас оккупированная часть территории, когда на нашей земле находятся вражеские нам войска, то говорить о том, что мы можем в одностороннем порядке остановить, тогда надо, чтобы люди, которые это говорят, договаривали до конца, что Украина должна капитулировать, это капитуляция. Есть такие исторические примеры, Франция в 40-м году капитулировала», – заявил Ильенко.

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