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03.04.2019, Киев, Владимир Гладков
 
politics, Выборы, Сюжет дня, Украина
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У Тягнибока «подмахнули» Порошенко

Юмор Михаила Жванецкого «качественнее», чем у Владимира Зеленского.

Такое мнение в эфире  контролируемого структурами близкими к Виктору Медведчуку телеканала «112 Украина» заявил глава киевского отделения тягнибоковского ВО «Свобода» Петр Кузик, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если мы хотим препарировать программу Зеленского, то вы должны понимать, что дело не в Зеленском и его программе. Потому что лучшие политтехнологи Зеленского – пан Свинарчук, пани Гонтарева, пан Насиров, и все остальные, кто не сел. Вот кто делает сегодня рейтинг Зеленского.

Мне кажется, что если бы вместо Зеленского шёл Жванецкий, то у него рейтинг был бы ещё больше, потому что его юмор на голову качественнее. Но это другой вопрос. Дело не в программе, а в том, что его рейтинг – это результат работы нынешней власти и их управленческих ошибок», – отметил Кузик.

Отметим, что по мнению киевских политологов, во втором туре Петр порошенко может рассчитывать разве что на избирателей кандидата от «Свободы» Руслана Кошулинского, набравшего в первом туре всего1, 5 % голосов.

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