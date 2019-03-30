У Тягнибока пообещали пресечь «хотелки» меджлисовцев

30.03.2019, Киев, Максим Карпенко

Меджлисовцы не имеют никакого права требовать создания даже виртуальной автономии в Крыму. Об этом заявил кандидат в президенты Украины, представляющий объединенных националистов, «свободовец» Руслан Кошулинский.

В эфире телеканала «Эспрессо» он заявил, что в случае своего прихода к власти запретит создавать разного рода автономии «национальным меньшинствам» и «коренным народам», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы – унитарная страна. И таких ошибок, как делала предыдущая власть относительно изменений территориального устройства в унитарной стране, мы делать больше не будем. Достаточно тех полномочий, которые сегодня есть, чтобы снова не стать на те же самые грабли.

Что касается защиты национальных меньшинств, коренных народов – я был автором законопроекта о национальных меньшинствах. И мой законопроект очень одобрительно поддержали представители меджлиса. Все вопросы, которые касаются их взаимоотношений с центральной властью, и самобытности, – в этом законопроекте были учтены», – заявил Кошулинский.