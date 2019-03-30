Выборы
//exit;
30.03.2019, Киев, Максим Карпенко
 
Крым, Политика, Украина
Просмотров:

У Тягнибока пообещали пресечь «хотелки» меджлисовцев

Меджлисовцы не имеют никакого права требовать создания даже виртуальной автономии в Крыму. Об этом заявил кандидат в президенты Украины, представляющий объединенных националистов, «свободовец» Руслан Кошулинский.

В эфире телеканала «Эспрессо» он заявил, что в случае своего прихода к власти запретит создавать разного рода автономии «национальным меньшинствам» и «коренным народам», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Мы – унитарная страна. И таких ошибок, как делала предыдущая власть относительно изменений территориального устройства в унитарной стране, мы делать больше не будем. Достаточно тех полномочий, которые сегодня есть, чтобы снова не стать на те же самые грабли.

Что касается защиты национальных меньшинств, коренных народов – я был автором законопроекта о национальных меньшинствах. И мой законопроект очень одобрительно поддержали представители меджлиса. Все вопросы, которые касаются их взаимоотношений с центральной властью, и самобытности, – в этом законопроекте были учтены», – заявил Кошулинский.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:








За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]

Просьба к читателям поддержать работу модератора:
Карта «СБ России»: 5469380053262415, Кошелёк WebMoney: R521060319296


Все новости за сегодня
  • Март 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть