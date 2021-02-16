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16.02.2021, Львов, Тарас Стрельцов
 
Дзен, нацизм, Общество, Политика, Россия, русофобия, Скандал, Украина
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У Тягнибока пожаловались – работодатели не хотят даже видеть «ветеранов АТО»

Новости Украины

Необходимо вводить определённые налоговые льготы для малых и средних предприятий, чтобы хоть как-то уважить работодателей, которые категорически не хотят трудоустраивать у себя «ветеранов московско-украинской войны».

Об этом на заседании сессии Львовской областной рады VIII созыва заявила депутат от запрещенного в РФ националистического ВО «Свобода» Галина Чёрная, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы внимательно перечитали те программы, которые будут выноситься на сессии (Верховной рады – ред.), в частности, которые касаются АТОшников. Лично я заметила такую вещь, что там есть много хороших вещей, но не решается одна из самых болезненных вещей, которая касается ветеранов московско-украинской войны. Это проблема их трудоустройства», – заявила Чёрная.

По её словам, по возвращению домой бывшие участники «АТО» вынуждены годами сидеть без дела, потому что работодатели совершенно не заинтересованы в их трудоустройстве .

«У нас у всех, наверное, есть знакомые, которые вернувшись с Востока, по году, полтора, по два не могут найти работу. Поэтому мы должны искать решение этой проблемы. Наверное, мы будем обращаться к комиссии, которая опекает эти вопросы, к социальной комиссии – и просить, чтоб было найдено решение этой проблемы, чтобы предложить налоговые льготы для малых и средних предприятий, которые возьмут на работу ветерана московско-украинской войны», – предложила соратница Тягнибока.

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