У Тягнибока предложили попользовать остатки самой продажной на Украине политсилы, чтобы пропихнуть закон о запрете УПЦ

Не секрет, что президентская фракция «Слуга народа» использует согласные на абсолютно всё депутатские группы бывших «регионалов» из распущенной ОПЗЖ для принятия самых непопулярных законопроектов. Было бы логично провернуть этот же трюк, чтобы протолкнуть, наконец, закон о запрете УПЦ, раз на этот счёт есть разногласия.

Об этом в эфире львовского телеканала NTA заявила внефракционный депутат Верховной рады, член националистического ВО «Свобода» Оксана Савчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Она посетовала на то, что на этой неделе было отменено заседание Рады, и дело даже не в законе о мобилизации, он не стоял на повестке, однако можно было не терять время и принять ряд «важнейших» решений.

«Мне неприятно было, что отменили заседание, потому что есть ряд законопроектов, которые мы бы однозначно могли проголосовать. Даже таких технических моментов по смене названий некоторых населённых пунктов, которые очень давно ожидают. Есть определённые ратификации и ряд других вещей», – сказала Савчук.

Она добавила, что в целом украинское правительство мало уделяет внимание гуманитарному направлению.

«Есть те, кто считают, что как-то всё само по себе решится. У нас, например, до сих пор нет министра культуры, никому нет дела до того, что один из важнейших фронтов, касающийся перехода на «добрую украинизацию», потому что это элемент, в том числе, и мобилизационный. Это качественная украинская культура. Это никому не интересно», – сокрушалась депутат.

Также она пожаловалась, что тянут с законом о запрете УПЦ.

«Почему мы не поставим законопроект о Московском Патриархате и наконец увидим, кто за него проголосует. Если, например, «Слуга народа» может договориться с группами ОПЗЖ для того, что они голосуют все ключевые законопроекты, то почему с ними не договориться, чтобы они проголосовали закон о Русской Православной Церкви? Можно же договориться, было бы желание. Мы же все в этом парламенте работаем и прекрасно видим, как даются голоса за те законопроекты, например, за которые не хочет голосовать часть депутатских фракций и групп», – предложила Савчук.