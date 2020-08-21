У Тягнибока призвали держать в постоянном страхе за свою жизнь Кравчука и Зеленского

21.08.2020, Львов, Тарас Стрельцов

Украинский народ привык через улицы приводить к власти новых политиков, которые каждый раз оказываются предателями, и приходится выходить снова. Однако четвёртый майдан будет «ужасным».

Об этом в эфире телеканала «NТА» заявил председатель фракции запрещенной в РФ ВО «Свобода» Львовского городского совета Любомир Мельничук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Возможно, сейчас скажу для кого-то какую-то неприятную вещь, но считаю, что Леонид Кучма не имеет ни единого морального права представлять Украину. И Кучма, и Кравчук – все эти люди должны быть подвергнуты люстрации и вообще навсегда отстранены от каких-либо государственных процессов.

Кравчук вместе с Медвечуком партию создавал! Что же, мы все про это забыли? Плюс, мы сейчас говорили об угрозе независимости, и они действительно существуют. Но знаете, в чем состоит сила Украины? Почему Украина будет независимой?

Потому что украинская нация, люди – являются основным гарантом независимости. Люди делают свою работу. Они выходят на улицы, приводят к власти новых политиков, но они, эти новые политики, всегда, через большой или малый период, предают людей.

И потом приходится вновь выходить на улицы. Этот процесс повторялся уже трижды. Четвертый – будет ужасным. Я не хочу этого! Поэтому призываю всех услышать людей до того момента, пока они не вышли на улицу и не смели всех», – заявил Мельничук.

«Тут много тех, кто старается говорить, что Зеленский делает не такие уж и предательские шаги в том, что он делает для того, чтобы удовлетворить украинского избирателя. Хочу уверить вас, эта власть делает такие шаги не потому, что любит Украину, а потому что боится, что их снесут точно так же, как Лукашенко.

И Леонид Кравчук говорит то, что мы хотим услышать, потому что боится, что, не дай Бог, он подпишет что-то не то, и эту власть снесут. Поэтому мы должны быть с вами, как и на каждом Майдане, последовательными, сильными, проукраинскими, едиными. И только тогда с нами будет считаться любая власть», – добавил тягнибоковец.