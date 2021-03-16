У Тягнибока требуют вернуть Шухевичу героя Украины «назло полякам и евреям»

16.03.2021, Львов, Тарас Стрельцов

Новости Украины

Гитлеровский коллаборационист, лидер ОУН-УПА Роман Шухевич – это историческая фигура одного порядка с 6-м премьер-министром Израиля Менахемом Бегином или грезившим восстановлением Речи Посполитой польским националистом и русофобом, маршалом Юзефом Пилсудским.

Об этом на сессии Львовской областной рады заявила депутат от националистического ВО «Свобода» Галина Черная, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На прошлой неделе произошло фактически очередное вмешательство во внутренние дела Украины со стороны представителей иностранных государств.

Началось с того, что посол государства Израиль на Украине пан Джоэль высказал свое возмущение по причине того, что местная власть в Тернополе назвала стадион именем Романа Шухевича, мало того, посол высказал пожелание, чтобы местная власть немедленно ликвидировала это решение.

Также польский Институт национальной памяти был вынужден поддержать заявление израильского посла», – заявила Чёрная и с возмущением добавила, что чтить память национальных героев – это священное право каждой нации и каждого народа.

Особо соратницу Тягнибока взбесило то, что подобные заявления позволяют себе те, у кого в ранге национальных героев тоже отъявленные террористы.

«Почему-то никто на Украине не возмущается тем, что шоссе в Израиле, в Тель-Авиве, названо именем Менахема Бегина национального героя Израиля, который в свое время боролся за независимость своей страны всеми возможными способами, в том числе с помощью террористических актов», – напомнила израильтянам депутат.

Полякам же она привела в укор почитание Юзефа Пилсудского, «который в свое время также был причастен к террористическим актам и созданию авторитарного государства».

По ее мнению так происходит потому, что со стороны украинской власти ещё не было достойного адекватного ответа таким «менторским поучениям» со стороны других стран, вместо чего «мы слышим деликатную и даже слабую реакцию МИД».

«Может нам обратиться к центральной власти с требованием достойно реагировать на такие вещи, потому что в мире уважают сильного, уважают того, кто может отстоять свое достоинство? И нужно напомнить, что наиболее достойным ответом на такое хамство было бы то, чтобы вернуть Роману Шухевичу звание героя Украины», – предложила Чёрная.

Напомним, в 2007 году при президенте Ющенко Шухевича посмертно наградили званием героя Украины, однако в 2010 году указ был признан недействительным, поскольку «звание Героя Украины могут получить только граждане Украины, а Шухевич гражданином Украины не был».