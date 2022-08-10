У Тягнибока заявили, что Крым больше не является «неприкосновенным»

10.08.2022  14:17 (Мск), Киев
Анатолий Лапин.  
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ВСУ-убийцы, Дзен, Крым


Взрывы на военном аэродроме в крымском поселке Новофедоровка Сакского района, которые произошли накануне, – дело рук украинских «специалистов».

Об этом в эфире интернет-канала «Апостроф ТВ» заявил командир нацбатальона «Свобода» Петр Кузик, передает корреспондент «ПолитНавигатора».


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«Речь идет о взорванных складах. Это прекрасная работа наших специалистов, которая регулярно, с появлением определенного оборудования, – и «Хаймарсов», и другого, не проходит и дня, когда «сжигается хлопок» – как говорят, не подрываются склады с БК или командно-наблюдательные пункты врага.

Меня тешит, что это информация не исключительно с линии соприкосновения, а и из-за нее. Если это уже происходит в Крыму, то это говорит о серьезной подготовке, что мы владеем серьезной техникой, которая может доставать на такие расстояния…

Плюс, это репутационный удар – они считали, что Крым – это неприкосновенная история, и никогда украинские войска не отважатся посягнуть на него. Это показывает, что наше военное руководство имеет хороший стержень и характер, и готово на решительные шаги», – заявил Кузик.

Российский телеведущий Андрей Медведев считает, что радость украинцев от «перемоги» является преждевременной.

«Был у меня одноклассник в начальной школе. Потом сидел четыре раза. И вот как-то раз он и говорит:

– Иду устраиваться на работу, и думаю, что сказать-то? Что у меня четыре срока или четыре класса образования? Что хуже звучит?

Вот с Новофёдоровкой такой же случай. Что бы ни было причиной – удар HIMARS, работа диверсантов или халатность персонала – любая версия звучит так себе.

Каждый из вариантов  требует ответных жёстких решений и принятия комплекса мер. Причём, в любом случае,  системных.

Не сиюминутых, а именно изменения системного отношения к ПВО, работе против диверсантов и подполья или, наконец,  к хранению и разгрузке боеприпасов (все же в 21 веке не все стоит делать всегда вручную).

Но глобально, это наше внутреннее дело и вполне поправимое. Причём, в каждом из вариантов. Поэтому трудно понять царящую в укропабликах пермогу, или же царящую в некоторых наших патриотических пабликах зраду.

На конечный исход военной операции этот локальный, хотя и крайне неприятный эпизод, не повлияет. Если все выводы сделать, конечно», – рассуждает Медведев.

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