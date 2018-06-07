07.06.2018, Киев, Ольга Козаченко

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У Тымчука готовятся к сдаче Мариуполя и Артемовска

Поражение на фронте чувствительно ударит по украинской власти и поставит крест на ее перспективах.

Об этом в интервью киевскому интернет-изданию “Апостроф” заявил один из координаторов украинской пропагандистской группы “Информационное сопротивление” Константин Машовец, отвечая на вопрос, что может предпринять Россия в связи с приближением украинской избирательной кампании.

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“Устроить маленькую победоносную войну. Поражение на фронте чувствительно ударит по перспективам нынешней власти. Можно сказать, что поражение на фронте поставит крест на продолжении нахождения у власти нынешних руководителей”, – говорит пропагандист.

При этом он добавил, что есть разные варианты маленькой победоносной войны.

“Могут попытаться отбить какой-нибудь поселок или городок на Донбассе. Например, атаковать Бахмут [Артемовск], Мариуполь, Константиновку. Разные варианты”, – отметил Машовец.