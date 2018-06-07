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У Тымчука готовятся к сдаче Мариуполя и Артемовска
Поражение на фронте чувствительно ударит по украинской власти и поставит крест на ее перспективах.
Об этом в интервью киевскому интернет-изданию “Апостроф” заявил один из координаторов украинской пропагандистской группы “Информационное сопротивление” Константин Машовец, отвечая на вопрос, что может предпринять Россия в связи с приближением украинской избирательной кампании.
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“Устроить маленькую победоносную войну. Поражение на фронте чувствительно ударит по перспективам нынешней власти. Можно сказать, что поражение на фронте поставит крест на продолжении нахождения у власти нынешних руководителей”, – говорит пропагандист.
При этом он добавил, что есть разные варианты маленькой победоносной войны.
“Могут попытаться отбить какой-нибудь поселок или городок на Донбассе. Например, атаковать Бахмут [Артемовск], Мариуполь, Константиновку. Разные варианты”, – отметил Машовец.
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