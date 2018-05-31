31.05.2018, Горловка, Анастасия Самойлова
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Вооруженные силы, Донбасс, Происшествия, Украина

У украинских военных при обстреле позиций ДНР заглохла БМП


На днях в районе Горловки при попытке обстрела позиций ВС ДНР, у ВСУ заглохла БМП, которую они поспешили бросить.

Подробности рассказываются в сюжете, подготовленном военкорами пресс-службы ВС ДНР, которые посетили позиции армии Республики и засняли брошенную машину противника, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы находимся на западных подступах к городу Горловка на позициях ВС ДНР. На днях у украинской армии в районе шахты Южная произошло ЧП, в результате которого они потеряли одну единицу техники», – рассказал военкор Дмитрий Астрахань.

Военнослужащий армии ДНР с позывным «Гюрза» рассказал подробности данного инцидента:

«26 числа в ходе ротации ВСУ с их позиций выехала техника. В ходе переезда с позиции на позицию их бэха заглохла, потому как техника у них неисправна. Бэха стоит здесь уже около четырёх дней, они не могут забрать ее с позиции, так как наши ВС не дают им такой возможности.

Они подходят, пытаются произвести ремонт, но что-то у них идет не так», – отметил он.

Кроме этого, военнослужащий заметил, что при всем этом, украинские военные не прикрывались артиллерией.

«Буквально вчера ночью работало крупнокалиберное, потом РПГ было и БМП», – заявил «Гюрза», комментируя обстановку на данном участке фронта.

 

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