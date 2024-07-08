У Украины больше нет хорошего сценария, – Арестович

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Украина находится между плохим, очень плохим и неприемлемым сценариями. Возможности страны выйти из конфликта с минимальными потерями были упущены, и нужно это признать.

Об этом в эфире видеоблога украинского пропагандиста Василия Голованова заявил бывший советник офиса президента Украины, внесенный РФ в список экстремистов и террористов Алексей Арестович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Специалисты готовятся к худшему сценарию – это Киев, что говорить про периферию. Поэтому все это висит на соплях. Люди до сих не понимают, потому что с ними не коммуницируют правдиво, в каком реально положении находится Украина. Оно гораздо-гораздо-гораздо хуже, чем была поддерживается это средним информационным фоном. Но люди на местах догадываются, прямо об этом говорят. Поэтому у нас нет уже хороших сценариев – у нас выбор между плохим и очень плохим, и неприемлемым. Поэтому надо найти мужество в себе признать упущенные возможности», – заявил Арестович.