У Украины достаточно ресурсов для эффективной обороны – российский «штурмовик»

Анатолий Лапин.  
31.01.2024 23:38
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Хоть наступательный потенциал Украины и был выбит, у ВСУ еще достаточно сил, средств и обученных резервов для того, чтобы эффективно обороняться.

Об этом в интервью журналистке Натане Фридрихсон заявил замкомандира штурмового отряда 136-й бригады ВС РФ с позывным «Лотос», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Хоть наступательный потенциал Украины и был выбит, у ВСУ еще достаточно сил, средств и...

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По словам «Лотоса», Украина успела получить от западных партнеров достаточное количество техники и боеприпасов.

«Те бригады, которые они успели выучить, те материальные средства, которые они успели получить от партнеров, они и сейчас помогают им сдерживать наше наступление – там, где мы начинаем наступать. То есть, если мы даже выбили их наступательный потенциал, это не говорит о том, что они обороняться не могут. Обороняться они могут, и достаточно долго, ресурсов у них для этого хватает. Даже хватает ресурсов на какие-то контратаки», – отметил «Лотос».

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