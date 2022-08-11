У Украины две армии, одна – пушечное мясо, вторая – подготовленная Западом «спецура», – экс-подполковник СБУ

Новости Украины

В украинской армии одних командование использует как пушечное мясо, бросая на фронт в виде пехоты, а другие, подготовленные, экипированные и использующие данные западных разведок, осуществляют рейды и наносят наиболее ощутимые удары по российским войскам.

Об этом в эфире интернет-канала «PolitWera» заявил перешедший на сторону России экс-подполковник СБУ и основатель сайта «Ukrleaks» Василий Прозоров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Прозорова, в российском командовании это хорошо знают и используют для поиска и ликвидации вторых групп аналогичные части спецназа.

«Существует две ВСУ. Первая – это в которой необученная масса пехоты без вооружения, без поддержки и даже зачастую без офицеров, которые на фронте просто перемалываются нашей артой, нашей авиацией, несут огромные потери, сдаются в плен и действительно рассказывают, что «меня мобилизовали, через три дня бросили под Северодонецк и через два дня я попал в плен, потому что у меня из отделения осталось в живых два человека». Это одна часть ВСУ. А вторая часть – это отлично подготовленные Силы специальных операций, это неплохо подготовленные артиллерийские группы, кочующие, с западным вооружением, западными системами наблюдения, станциями контрбатарейной борьбы. Это те же поставленные системы залпового огня американские – «Хаймарс», оставшиеся на Украине советские РСЗО, которые охраняются как американскими, так и украинскими спецподразделениями высокого уровня подготовки. Это оставшиеся летчики, авиация – как вертолеты, так и самолеты. Это другое ВСУ – они хорошо экипированы, мотивированы, неплохо снабжаются – как в материальном плане, так и в информационном. То есть, у них работает разведка даже западных стран. Но они не действуют постоянно на фронте, они, грубо говоря, могут подскочить, нанести болезненный удар и уйти обратно, они не находятся постоянно на «передке» или на близком удалении от линии соприкосновения. И поэтому они достаточно бодры и веселы, у них потери минимальны, по сравнению с первой частью, про которую я сказал. Но я слышал в подтверждение этого, что наше командование это осознает и создает специальные группы, которые охотятся именно за этой второй частью. Это как и спецназ, так и сводные артиллерийские группы, авиационные звенья, подразделения, которые работают исключительно на уничтожение этой второй части ВСУ», – заявил Прозоров.