У Украины начал «вонять моральный дух», – полковник Трухан

Анатолий Лапин.  
04.05.2024 18:06
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, Общество, Россия, Украина


Украинская армия уже начала испытывать острую нехватку личного состава – командование ВСУ вынуждено перебрасывать воинские соединения на различные направления, чтобы залатать «дыры».

Об этом на канале «PolitWera» заявил полковник запаса центрального аппарата Минобороны РФ Владимир Трухан, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинская армия уже начала испытывать острую нехватку личного состава – командование ВСУ вынуждено перебрасывать...

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При этом Россия, по мнению полковника, накопила большое количество резервов.

«У нас каждый командующий каждого направления располагает своими резервами, своими огневыми средствами, и этого ему достаточно. У нас нет необходимости перекидывать соединения, воинские части с направления на направления. А у Украины эта необходимость уже появилась. Они уже без этого не могут, потому что они истощаются потихоньку, именно в части, касающейся боеготовых войск. Плюс, начинает работать моральный дух, который в украинском воинстве уже воняет. У них пошли и отказы от выхода на позиции и вся эта срань. Я не говорю, что прямо сейчас все поломится – нет. Отсюда, кстати, и разговоры, которые раздаются: «А давайте натовцев введем», потому что, я так понимаю, что военное командование НАТО прекрасно понимает, что они наличным личным составом не удержатся», – заявил Трухан.

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