Украинская армия уже начала испытывать острую нехватку личного состава – командование ВСУ вынуждено перебрасывать воинские соединения на различные направления, чтобы залатать «дыры».

Об этом на канале «PolitWera» заявил полковник запаса центрального аппарата Минобороны РФ Владимир Трухан, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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При этом Россия, по мнению полковника, накопила большое количество резервов.

«У нас каждый командующий каждого направления располагает своими резервами, своими огневыми средствами, и этого ему достаточно. У нас нет необходимости перекидывать соединения, воинские части с направления на направления. А у Украины эта необходимость уже появилась. Они уже без этого не могут, потому что они истощаются потихоньку, именно в части, касающейся боеготовых войск. Плюс, начинает работать моральный дух, который в украинском воинстве уже воняет. У них пошли и отказы от выхода на позиции и вся эта срань. Я не говорю, что прямо сейчас все поломится – нет. Отсюда, кстати, и разговоры, которые раздаются: «А давайте натовцев введем», потому что, я так понимаю, что военное командование НАТО прекрасно понимает, что они наличным личным составом не удержатся», – заявил Трухан.