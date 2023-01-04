У Украины нет истории без России, – Кедми

Вся украинская история и создание государственности на Украине связаны с Россией. Без ее царей, полководцев и инженеров на Украине не появлялись бы города и предприятия.

Об этом в интервью израильскому журналисту Александру Вальдману заявил бывший глава спецслужбы «Натив», военный эксперт Яков Кедми, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Кедми сравнил уничтожающих памятники основателям подконтрольных Украине городов с деятельностью международных террористов.

«Они такие же варвары, как «Талибан», который сносил все, что не относится к их толкованию истории и культуры, они такие же, как ИГИЛ (обе организации признаны террористическими и запрещены в РФ, – авт), который уничтожал исторические памятники. Они ничем не отличаются. Примитивные, дикие варвары. Они уничтожают историю Украины, они ее испохабили, извратили, они ее уничтожили. Потому что нет истории Украины без русских царей, русских полководцев, российских. Они ее уничтожили. Кто был первым, по приказу Потемкина основал город Херсон? Это был дедушка Пушкина, потомок арапа Петра Великого. Снести памятник основательнице Одессы – ну они ничем не отличаются от таких же варваров в Лондоне, таких же варваров в США, которые прошли как ИГИЛ по всему югу и стали сносить памятники всем, кто создавал Соединенные Штаты, свое государство. Без России, без русских царей, без русской культуры нет Украины, нет у нее истории. У нее тогда остается в истории только Степан Бандера и Петлюра. Это их герои и их история – история зверств, ненависти, убийств, человеконенавистничества. Эта история насчитывает всего сто лет, чуть больше. А другой Украины нет, они ее уничтожили. Даже тот Мазепа, про которого они говорят, называл себя русским», – заявил Кедми.