У Украины нет истории без России, – Кедми

Анатолий Лапин.  
04.01.2023 17:27
  (Мск) , Москва
Просмотров: 633
 
Дзен, История, Общество, Россия, Украина


Вся украинская история и создание государственности на Украине связаны с Россией. Без ее царей, полководцев и инженеров на Украине не появлялись бы города и предприятия.

Об этом в интервью израильскому журналисту Александру Вальдману заявил бывший глава спецслужбы «Натив», военный эксперт Яков Кедми, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Вся украинская история и создание государственности на Украине связаны с Россией. Без ее царей,...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


Кедми сравнил уничтожающих памятники основателям подконтрольных Украине городов с деятельностью международных террористов.

«Они такие же варвары, как «Талибан», который сносил все, что не относится к их толкованию истории и культуры, они такие же, как ИГИЛ (обе организации признаны террористическими и запрещены в РФ, – авт), который уничтожал исторические памятники. Они ничем не отличаются. Примитивные, дикие варвары. Они уничтожают историю Украины, они ее испохабили, извратили, они ее уничтожили. Потому что нет истории Украины без русских царей, русских полководцев, российских. Они ее уничтожили.

Кто был первым, по приказу Потемкина основал город Херсон? Это был дедушка Пушкина, потомок арапа Петра Великого. Снести памятник основательнице Одессы – ну они ничем не отличаются от таких же варваров в Лондоне, таких же варваров в США, которые прошли как ИГИЛ по всему югу и стали сносить памятники всем, кто создавал Соединенные Штаты, свое государство. Без России, без русских царей, без русской культуры нет Украины, нет у нее истории. У нее тогда остается в истории только Степан Бандера и Петлюра.

Это их герои и их история – история зверств, ненависти, убийств, человеконенавистничества. Эта история насчитывает всего сто лет, чуть больше. А другой Украины нет, они ее уничтожили. Даже тот Мазепа, про которого они говорят, называл себя русским», – заявил Кедми.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Январь 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Декабрь    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    3031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть