У Украины нет ресурсов на усиление границы с Белоруссией, – боевик АТО

28.09.2021 13:48 (Мск), Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

У Украины нет ресурсов на усиление границы с Белоруссией – все, что есть, направляется на восточный фланг на Донбассе. Об этом в эфире интернет-канала «Скрыпин» заявил бывший боевик «АТО» Роман Кулик, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По словам Кулика, в случае обострения с белорусского направления, на границу будут переброшены части регулярной армии из Ровно, Львова и Житомира.

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«Ресурсов у нас на это северное направление нифига нет, потому особо (никакого усиления быть не может). Очевидно, они рисуют схемы, кого они туда перебросят, какие бригады ближайшие – из Ровно, Львова, Житомира. И эти бригады есть, и механизированные, и десантные бригады. Части есть, и они недалеко от этой границы. То есть, очевидно, прорабатывается вариант, как их быстрее всего перебросить к границе с Белоруссией. Но рассчитывать на что-то большее, что там какие-то силы и средства будут нарощены там, очевидно, что пока не стоит – у нас нет ресурсов рассчитывать на север, в том числе, учитывая наши нужды по восточному направлению», – заявил Кулик.