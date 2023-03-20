У Украины появились летающие «мопеды» – Джанкой атаковали дроны-камикадзе ВСУ

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Сразу несколько беспилотников атаковали Джанкой. Жители сообщают минимум о трех аппаратах. Причем, очевидцы утверждают, что при пролете слышали звук мотора, напоминающий работу мопеда. Именно так звучали и российские «Герани», которые на Украине давно окрестили «мопедами».

Местные жители сообщают о звуках взрывов, а также стрельбе из стрелкового оружия. Предположительно, это была работа ПВО, а также попытки военных сбить дроны из пулемета. Однако на одном из роликов очевидцев зафиксировано падение беспилотника и зарево от взрыва недалеко от жилого сектора, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В районе Джанкоя отработала ПВО. По предварительным данным, обломки повредили домовладение и магазин. К сожалению, один человек ранен. На место выехал заместитель Председателя Совета министров Республики Крым Игорь Николаевич Михайличенко. Последствия сейчас оцениваются, будут приняты решения о компенсациях. Нахожусь на рабочем месте, координирую работу всех ведомств», – сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

В Сети уже появились сведения, что пострадавший 33-летний мужчина был в магазине во время атаки дронов и закрыл собой дочку. У него переломано ребро и проткнуто легкое.

Следует отметить, что джанкойские Интернет-сообщества начали тут же атаковать украинские боты, сеющие панику.

Информацию о взрывах с нескрываемым злорадством транслировали все ведущие украинские блогеры и СМИ, обещая, что подобное ждёт Крым в туристический сезон. И здесь не только расчёт на запугивание приезжих и нанесение экономического урона полуострову.

В Киеве не скрывают ненависти к Крыму, который, вовремя покинув Украину, смог избежать кровавого кошмара гражданской войны. Месть жителям полуострова, необходимость его вооруженного захвата – эти идеи ежедневно транслируются по всем главным телеканалам Украины.

К сожалению, министерство обороны России, обещавшее еще весной 2022 года «нанесение ударов по центрам принятия решений» в случае атак на российскую территорию, так и не уничтожило ни одного из главарей киевского нацистского режима, а также видных представителей медиа-обслуги, виновных в разжигании ненависти к России и русским.

Ранее российский военный эксперт Владимир Орлов заявлял, что после сообщений о поставках Украине западных танков и самолётов удары должны наноситься уже совсем по иным целям, нежели объекты энергетики.

«Понимаете, дело тут не в красных линиях, а в политическом принципе. Ситуация, она очень простая. Несмотря на то, что из каждого утюга у нас декларируют, что весь коллективный Запад, НАТО и США ведут войну против России на Украине, ментальная модальность того, что сейчас идет на линии соприкосновения не вышла за рамки обозначенной Путиным специальной военной операции. То есть, политическое руководство киевского режима и его обслуга не рассматривается в качестве законной военной цели. Вот эта вся война, хоть она и называется «специальной военной операцией», ведется исключительно в рамках спарринга на урбанизированном ландшафте с ВСУ ну и разными там формированиями. Сейчас же Запад действует не напрямую, а через свою киевскую обслугу, которая обслуживает его интересы. Если эту обслугу уничтожить, включая 2-й и 3-й эшелон скамьи запасных, а это не очень сложно, двое суток воздушной наступательной операции, то Запад просто потеряет возможность управления этой территорией. Не по трансформаторным будкам, а по местам компактного проживания и нахождения представителей власти и ее обслуги. Просто некому будет коммуницировать с Западом и ретранслировать его распоряжения и ЦУ до армии. Произойдет полная дезорганизация. Основная цель должна быть не в перемалывании человеческого потенциала ВСУ, а в уничтожении киевского режима и его обслуги. Вот как политический принцип смениться на нечто подобное, тогда и красные линии будут не нужны», – писал Орлов в своём блоге.