У Украины с Россией – вечная война, – посол Киева в Вашингтоне

31.12.2022  15:09 (Мск), Киев
Анатолий Лапин.  
Просмотров: 849
 
Война, Дзен, Общество, Россия, Украина


Россия ведет с Украиной «вечную войну», длиной в несколько столетий. Об этом в эфире «Радио НВ» заявила посол Украины в США Оксана Маркарова, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По мнению Маркаровой, нынешнее противостояние не ново и является продолжением этой войны.

Россия ведет с Украиной «вечную войну», длиной в несколько столетий. Об этом в эфире...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


«Мы боремся за восстановление нашей независимости не одно столетие уже. Потому вечность нашей войны с теми, кто продавал себя как братья, или кто они – друзья или еще кто-то, это наша реальность, в которой мы жили все это время. И последние 30-ть лет, когда Россия пыталась повлиять на все процессы в Украине, когда инфильтрировала людей во власть, инфильтрировала людей в наши разведсообщества, в силовой блок и так далее, – это все часть этой вечной войны. Именно потому очень важно, потому все дипломаты ведут очень активную работу в этой сфере также, рассказывая правдивую историю, чтобы все понимали, что любая пауза, которую Россия очень хочет сейчас, – это пауза для того, чтобы перевооружиться, подготовиться и напасть на нас сейчас», – заявила Маркарова.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Декабрь 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Ноябрь    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть