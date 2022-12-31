У Украины с Россией – вечная война, – посол Киева в Вашингтоне

Россия ведет с Украиной «вечную войну», длиной в несколько столетий. Об этом в эфире «Радио НВ» заявила посол Украины в США Оксана Маркарова, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По мнению Маркаровой, нынешнее противостояние не ново и является продолжением этой войны.

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«Мы боремся за восстановление нашей независимости не одно столетие уже. Потому вечность нашей войны с теми, кто продавал себя как братья, или кто они – друзья или еще кто-то, это наша реальность, в которой мы жили все это время. И последние 30-ть лет, когда Россия пыталась повлиять на все процессы в Украине, когда инфильтрировала людей во власть, инфильтрировала людей в наши разведсообщества, в силовой блок и так далее, – это все часть этой вечной войны. Именно потому очень важно, потому все дипломаты ведут очень активную работу в этой сфере также, рассказывая правдивую историю, чтобы все понимали, что любая пауза, которую Россия очень хочет сейчас, – это пауза для того, чтобы перевооружиться, подготовиться и напасть на нас сейчас», – заявила Маркарова.