У Украины закончились деньги на закупку дронов, с ноября будет провал, – Бутусов

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Украинское правительство с августа не выделяет деньги на закупку дронов для ВСУ. Действующие контракты закончатся в начале ноября и начнется провал в этой области.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил украинский военный пропагандист Юрий Бутусов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Почему Агентство оборонных закупок не закупает «Мавики»? А оказалось, по данным наших источников в Минобороны, потому что закончились сроки исполнения контрактов в августе. И, как оказывается, украинское правительство не выделило деньги Министерству обороны для того, чтобы покупать основной дрон украинской армии – самый массовый, на который самый большой спрос… Абсурд какой-то полный. У нас сейчас большая проблема, потому что контракты прошлого года по дронам заканчиваются все в ноябре, начале ноября. И у нас ноябрь и декабрь по поставке дронов вообще не закрыты. У нас критическая ситуация. Потому что даже то мизерное количество дронов, которое армия должна была бы получить, даже это сейчас упадет очень низко, потому что правительство не может найти средства на финансирование закупки дронов. И будет большой провал сейчас по ноябрю и декабрю», – стращает Бутусов.

Стенания Бутусова, скорее, носят характер внутриукраинской грызни, поскольку выступающий обслуживают конкурирующие с Зеленским кланы, рвущиеся к бюджетной кормушке. Рассчитывать на значительное ослабление противника не стоит.