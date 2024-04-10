«У укропов паника. Россия начала бить специальным боеприпасом», – военкор

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Российские инженеры научились цеплять на ФАБ-250 ракетные двигатели, что делает их намного дальнобойнее и мощнее. Об этом в своём блоге заявил военкор Марат Хайруллин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Сегодня весь упор нашей тактики – на удалённую обработку позиций укропов. Почему ФАБы очень важны – если вы обратили внимание, то в Харькове у укропов тихая паника. Потому что наши начали бить специальным боеприпасом. Бомбы, которые ФАБ-250, их переделывают под ракеты типа РСЗО. Они великолепно наводятся, плюс у них разрушительная мощь больше, чем у обычной ракеты РСЗО», – сказал Хайруллин.

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«И укропы от этого в панике, потому что точность высокая, разрушительная мощь огромная, и бьют очень далеко. На 90 километров, вы вдумайтесь! И такая история наращивается по всему периметру. Даже в тех местах, где нет большой активности наших наземных войск», – резюмировал военкор.