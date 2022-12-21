У в администрации Байдена нет единства по поводу Крыма – экс-посол в Москве

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В администрации президента США идут дискуссии и нет единого мнения по поводу операции по захвату Крыма.

Об этом в интервью признанной иноагентом бежавшей из России российской либеральной публицистке Юлии Латыниной заявил экс-посол США в России, бывший помощник президента США по вопросам нацбезопасности Майкл Макфол, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Макфола, в США формально не признают Крым частью РФ, но понимают, что за попыткой его захвата может последовать крайне жесткая реакция.

«Интересна позиция насчет Крыма – часть России или нет. Конечно, формально мы все считаем, все говорим, что это не часть России, но операция освобождения Крыма для нескольких людей, не всех – это все время спорный вопрос. Действительно, спорные, нестабильные позиции в администрации Байдена. Но в администрации есть люди, которые считают, что нет, это будет эскалация, это будет война между Россией и НАТО, будет применено ядерное оружие, поскольку Путин считает, что Крым – это часть России, нельзя этого делать. Вот такая идет все время дискуссия», – заявил Макфол.