У в администрации Байдена нет единства по поводу Крыма – экс-посол в Москве

21.12.2022  13:36 (Мск), Киев
Анатолий Лапин.  
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Крым, Россия, США, Украина


В администрации президента США идут дискуссии и нет единого мнения по поводу операции по захвату Крыма.

Об этом в интервью признанной иноагентом бежавшей из России российской либеральной публицистке Юлии Латыниной заявил экс-посол США в России, бывший помощник президента США по вопросам нацбезопасности Майкл Макфол, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В администрации президента США идут дискуссии и нет единого мнения по поводу операции по...

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По словам Макфола, в США формально не признают Крым частью РФ, но понимают, что за попыткой его захвата может последовать крайне жесткая реакция.

«Интересна позиция насчет Крыма – часть России или нет. Конечно, формально мы все считаем, все говорим, что это не часть России, но операция освобождения Крыма для нескольких людей, не всех – это все время спорный вопрос. Действительно, спорные, нестабильные позиции в администрации Байдена.

Но в администрации есть люди, которые считают, что нет, это будет эскалация, это будет война между Россией и НАТО, будет применено ядерное оружие, поскольку Путин считает, что Крым – это часть России, нельзя этого делать. Вот такая идет все время дискуссия», – заявил Макфол.

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