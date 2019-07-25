У Вакарчука предлагают судить не Порошенко, а Портнова

25.07.2019, Киев, Владимир Гладков

Заявления об уголовных преступлениях Петра Порошенко, поданные вернувшимся на Украину юристом Андреем Портновым, не имеют никаких перспектив.

Об этом в эфире телеканала «5 канал» заявил бывший замглавы администрации порошенко, член партии «Европейская солидарность» Ростислав Павленко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У него богатая фантазия, но она ограничивается довольно интересными делами. Например, одно из дел, он считает уголовно преследуемым деянием, – приказ о контрнаступлении в июле 2014 года, когда ВСУ, другие силовые подразделения пошли выбрасывать российских пришельцев и их местных наёмников с украинской территории – это господин Портнов и иже с ним считают неправильным.

Другое – это приказ о передислоцировании кораблей с украинского порта Одесса в украинский порт Мариуполь для усиления местной флотилии – следом за РФ, это почему-то считается провокацией или подобным, хотя есть решение морского трибунала ООН, где чётко установлена правота Украины и обязательство России отпустить моряков, отдать корабли без любых условий. Как мы видим, до сих пор этого не произошло.

И такого же типа, ищут какие-то вопросы в продаже «Кузни на Рыбальском», хотя там чисто проведено дело», – оправдывал патрона Павленко.

Замглавы партии «Голос» Ярослав Юрчишин переключил внимание на личность Портнова как представителя режима Виктора Януковича.

«Подача заявления о преступлении не является признанием вины. Поэтому то, что очень творческий писатель на юридическую тематику Андрей Портнов периодически продуцирует и подаёт в разные инстанции – да, это должны рассматривать соответствующие инстанции, но преимущественно это заканчивается глобальным пшиком.

Почему? Потому что оценка – это одно, а реальное доказательство фактов – другое.

Ну и, конечно, хотелось бы оценки и самой деятельности Андрея Портнова, который был идеологом, фактически, конституционного переворота времён Януковича (речь идет об усилении полномочий Януковича во времена его власти, – ред.)

К сожалению, действующая Генеральная прокуратура Юрия Луценко не имеет никаких претензий к Андрею Портнову. Я очень надеюсь, что смена генерального прокурора таки вернёт актуальность этих дел, ибо, на самом деле, покушение фактически на государственную власть – это намного, наверное, хуже, чем логичный указ о дислокации кораблей», – добавил Юрчишин.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что его партия «Слуга народа» предложила создать коалицию партии «Голос» Святослава Вакарчука.