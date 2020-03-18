У Вакарчука удовлетворены превращением Зеленского в Порошенко

18.03.2020, Киев, Вадим Москаленко

Риторика и взгляды президента Украины Владимира Зеленского и его команды с начала избирательной кампании и по сей день изменились практически до неузнаваемости.

Об этом в эфире «UA:Первый» заявил глава фракции «Голос» в Верховной раде Сергей Рахманин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если вы посмотрите на риторику Зеленского во время избирательной кампании, если посмотрите на риторику в начале его президентской карьеры и сейчас, то произошла определённая эволюция. Зеленский образца начала своей политической карьеры нам предлагал просто прекратить стрелять – это очень непросто сделать в действительности. Или: мы не знаем, как это разрешить, мы выйдем на референдум и спросим у народа.

А это не так работает. Референдумы работают не для того, чтобы спрашивать у народа, референдумы существуют для того, когда ты написал план, выбрал для себя путь и для того, чтобы его легитимировать, подтвердить, ты выходишь и получаешь народную поддержку, а не наоборот – спросить у народа. Тогда – зачем ты президент?

Логика Зеленского, когда он немного погрузился в тему, когда он стал более опытным и, возможно, немного острее почувствовал существующие риски, немного изменилась. Потому что в принципе и в том числе под нашим влиянием риторика власти изменилась», – заявил соратник Вакарчука. «

«Если раньше они говорили о незыблемости Минских договорённостей, потом начали говорить, что Минские договорённости нужно пересмотреть. Если раньше не ставился вопрос доминирования фактора безопасности над политическим, то сегодня этот вопрос является практически нерушимой красной линией. Если раньше говорилось о том, что вопросы возведения условной или реальной стены и заморозки конфликта неприемлемы, то сегодня это подаётся, пусть осторожно, как один из вариантов.

И эта риторика изменяется в том числе под нашим влиянием, потому что определённые вещи, которые мы замечали, артикулировались нами намного раньше, чем это уже звучало из уст украинских политиков – и Зеленского, и Резникова, и того же самого Ермака, и ещё ряда украинских чиновников», – добавил Рахманин.