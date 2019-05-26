У Варфоломея отрицают наличие пророссийских сил в Церкви Епифания

26.05.2019, Киев, Семен Дорошенко

Пророссийские силы в окружении главы подчиняющейся Константинополю неканонической Православной Церкви Украины – это миф.

Об этом заявил представитель Вселенского патриарха митрополит Галльский Эммануил, передает корреспондент ПолитНавигатора.

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“Все обвинения, что предстоятеля Епифания окружили какие-то пророссийские силы – это миф. Предстоятель Епифаний – это молодой и сильный человек, которого поддерживаем мы вместе с украинцами”, – сказал митрополит Галльский.

По его словам, ПЦУ “нечего бояться”, она “не играет никакой политической роли и не вмешивается в политические вопросы”.

Митрополит Галльский Эммануил также передал поздравления с Днем тезоименитства предстоятелю ПЦУ Епифанию от патриарха Варфоломея.

Напомним, ранее почетный патриарх ПЦУ Филарет заявил, что на митрополита Епифания происходит воздействие “промосковских сил”.