«У вас совсем с головой не дружат?» – французы об Украине
Логистические пути из Китая в Европу, при нормальных отношениях с Россией, могли бы приносить Украине доходы в 30 миллиардов долларов в год.
Об этом в эфире телеканала «112 Украина» рассказал экс-министр транспорта Украины Евгений Червоненко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Мы должны были пустить поезд контейнерный из Словакии в Китай за 8 суток с контейнерами сорокапудовыми и украинскими, польскими, немецкими грузовиками, он стоял у нашего друга Балоги уже со стороны Словакии загруженный.
7 марта 2014 года президент Янукович должен был помахать ему в Киеве платочком, произошла революция.
А сегодня, по нашим кодам, по нашей схеме, из Китая только в неделю ходит 75 поездов через Белоруссию. Белоруссия сняла таможню, поставила сканеры, она задыхается. А самый короткий путь – через Украину.
Но у нас же какая мораль? Омелян (Министр инфраструктуры Украины – прим. ред.) кричит: «Там гулять будут бурые медведи, я не пущу грузовой поезд». А деньги и логистические потоки – это вода, они пошли вокруг, пусть дороже, но без сумасшествия.
А в это время его жена делает интернет-магазин и дефиле, показы мод в Москве. Дело не в Омеляне. Я сижу сейчас каждые две недели на конференциях, то во Франции, то в Будапеште. Китай строит хаб, 8 соток или 60 соток ехать вокруг морем – есть разница? Есть. Хаб распределительный строят сейчас в Будапеште, прямая дорога через Украину», – рассказал Червоненко.
По его словам, даже в Европе удивлены чудачествам украинских политиков.
«Французы, знаете, меня подозвал один, к сожалению или к счастью, еврей такой, известный в мире логистики, в Париже, говорит: «Жень, скажи, у вас совсем с головой не дружат?». И показал расчёты, которые легли в официальный отчёт. Через 5 лет, если мы снимем вопросы с Россией и сделаем взаимовыгодный «Шёлковый путь», доход Украины повысится до 30 миллиардов долларов», – добавил политик.
Спасибо!
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