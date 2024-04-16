«У вас в голове одни деньги!» – Гончаренко в ПАСЕ обрушился на евродепутатов

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Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла сегодня единогласно резолюцию, в которой призвала правительства стран ЕС создать Международный трастовый фонд, куда будут депонированы все арестованные российские государственные активы. По мысли европарламентариев, потом эти деньги можно будет использовать для компенсации ущерба юридическим и физическим лицам на Украине, а также для восстановления страны.

Ранее ПАСЕ создала “реестр ущерба”, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Депутаты в течение часа единодушно выступали в поддержку Украины, а один из них даже поклонился в пол спикеру Верховной рады Руслану Стефанчуку. Но украинские делегаты все равно остались недовольны.

Скандальный депутат Верховной рады Алексей Гончаренко обвинил евроколлег в меркантильности.

«Мы сейчас говорим о восстановлении Украины, но это выглядит как принятие желаемого за действительное. До конца этих дебатов русские уничтожат еще одну украинскую деревню или город. Разрушат полностью до основания. Так что давайте поговорим честно – беспристрастно и прагматично. В течение многих лет я выступал перед этой ассамблеей, а Украина обращалась ко всему миру, говоря о ценностях. Но, похоже, не все здесь заинтересованы в этих ценностях. Я знаю одну вещь, которая вас интересует. Деньги. Все дело в деньгах!», – сказал Гончаренко.

Он предъявил Европе за то, что она останавливает на границах украинских фермеров с их продукцией по надуманным, как он считает, предлогам.

Также Гончаренко недоволен тем, что Запад недодает Украине установки ПВО и ракеты к ним. Для защиты Трипольской ТЭС, по его подсчетам, якобы не хватило 4 ракет.

Он пригрозил ЕС новыми волнами беженцев, которых ему придется содержать, потому что он сейчас скупится на помощь.

Еще один украинский депутат Виктор Соболев призвал конфисковать не только государственные средства РФ, но и деньги российских олигархов.