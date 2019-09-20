У вас замёрзнет Приднестровье! – украинцы шантажируют «Газпром»

20.09.2019, Москва, Владимир Гладков

России придётся учитывать требования Киева на переговорах о продолжении транзита газа через украинскую территорию, ведь, в противном случае, без поставок топлива останется дружественное Москве Приднестровье.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявила украинская журналистка Янина Соколовская.

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«Если вы не договариваетесь с нами и не подписываете на 10 лет, у вас замерзает Приднестровье, у вас обрушивается балканский транзит, ваши поставки не получает Румыния. Для вас уже не хорошо.

Вам всё равно придётся качать через Украину. И теперь уже вы клянчите: «Мы даём вам скидку, пожалуйста, берите у нас газ, дайте нам транзит». А мы стоим, и выжидаем, ждём, пока ваш труп аккуратно проплывёт мимо нас», – позлорадствовала Соколовская.

Состоявшийся накануне раунд переговоров пока что не принёс результатов, отметил директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Переговоры были скорее договором о том, чтобы договариваться дальше. Российская сторона показала своё желание и дальше разговаривать, и эти три месяца использовать для того, чтобы найти компромисс.

Через месяц переговоры будут продолжены. Россия достаточно чётко говорит о том, что как раз она и предлагает отделить экономику от политики. Мы неоднократно говорим о том, что и «Северный поток-2», и «Турецкий поток» являются способом снизить расходы на транспортировку газа на территорию Европы», – отметил Симонов.

В свою очередь, лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский посоветовал Украине и Польше перестать быть «попрошайками».

«Я бы хотел, чтобы и Украина, и Польша, начали себя уважать. Хватит быть попрошайками и сидеть на чужом горбу. Не нравится Россия, газ, наши условия – скатертью дорога. Идите к другим продавцам, вы чего к нам пристали?

Польша из Америки газ везёт. Вы что, совсем с ума сошли? У вас русский газопровод гонит миллиарды кубов в год. Кому вы хотите подыграть, какой подстилкой снова стать? Ни стыда, ни совести. Молодые поляки и украинцы в 2030 и 2040 годах вас проклянут за то, что вы не уважаете свои страны. Вы нам должны, а оказывается, мы вам должны. Вы что, вообще не соображаете, мы вас содержим», – сказал Жириновский.

По его мнению, выдвигаемые Киевом условия получить долгосрочный контракт на 10 лет на неприемлемых для Москвы условиях в очередной раз доказывают, что Украина используется как антироссийский инструмент.

«Никогда никакого соглашения с Украиной не будет ни по одному вопросу. Это делается специально, постоянный очаг напряженности. Саудовская Аравия давно бы подожгла все наши нефтехранилища, но нельзя, наша система ПРО даже воробья собьёт. И опасно.

Поэтому создали Украину, чтобы она постоянно ссорилась с Россией: Минские соглашения не продлевать, выборов не проводить, ничего не делать по всем позициям: по беженцам, по мостам. Форма войны.

Большую войну они боятся, поэтому сто раз будут встречаться в Париже, в Минске, и ни одного соглашения не будет специально. Из Украины делают такого маленького монстра, чтобы он создавал напряженность, и был повод обвинять Россию», – возмутился Жириновский.