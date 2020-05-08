У верноподданного Пристайко в голове нет ничего, кроме «НАТО» – эксперт

08.05.2020, Киев, Игорь Петров

Вадим Пристайко периодически говорит о необходимости углубления сотрудничеств с НАТО, и его последнее заявление об усилении военного присутствия НАТО в Черном море ради сдерживания России стало очередным «верноподданническим» высказыванием.

Об этом в беседе с корреспондентом «ПолитНавигатора» заявил политолог Александр Семченко.

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«Пристайко подобные заявления делает время от времени. Он их делал будучи замминистра иностранных дел, делал когда уже стал министром иностранных дел – и теперь, когда он вице-премьер, тоже делает.

Время от времени он делает верноподданнические заявления по поводу НАТО: «мы хотим в НАТО», «мы стремимся в НАТО», «мы подтягиваемся к стандартам НАТО» и прочее.

Но такие заявления никого ни к чему не обязывают – ни НАТО, ни Украину, хотя стоит отметить, что со стороны НАТО изначально было намерение усиливаться в Черном море», – сказал Александр Семченко.