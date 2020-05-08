08.05.2020, Киев, Игорь Петров
 
Донбасс, Крым, НАТО, Общество, Политика, Провокации, Россия, Скандал, Украина
Просмотров:

У верноподданного Пристайко в голове нет ничего, кроме «НАТО» – эксперт


Вадим Пристайко периодически говорит о необходимости углубления сотрудничеств с НАТО, и его последнее заявление об усилении военного присутствия НАТО в Черном море ради сдерживания России стало очередным «верноподданническим» высказыванием.

Об этом в беседе с корреспондентом «ПолитНавигатора» заявил политолог Александр Семченко.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Пристайко подобные заявления делает время от времени. Он их делал будучи замминистра иностранных дел, делал когда уже стал министром иностранных дел – и теперь, когда он вице-премьер, тоже делает.

Время от времени он делает верноподданнические заявления по поводу НАТО: «мы хотим в НАТО», «мы стремимся в НАТО», «мы подтягиваемся к стандартам НАТО» и прочее.

Но такие заявления никого ни к чему не обязывают – ни НАТО, ни Украину, хотя стоит отметить, что со стороны НАТО изначально было намерение усиливаться в Черном море», – сказал Александр Семченко.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Май 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031


    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть