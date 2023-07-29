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В 2022 году Мариуполь не готовили к обороне: вместо парков и укладки асфальта властям следовало рыть окопы.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью, опубликованном антирооссийским пропагандистки м изданием «Новое время», заявил вернувшийся по обмену «азовец» Евгений Чуднецов, попавший в плен в Мариуполе.

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Он отметил, что о некоторых вещах, касающихся обороны Мариуполя, говорить не будет.

«Есть моменты, которые триггерят. Меня триггерит то, почему Азову до полномасштабной войны не давали вооружение, которое было у других бригад. Если бы оно у нас было, я не говорю, что это в целом кардинально изменило бы события, но это дало бы возможность гораздо больший урон нанести противнику, это во-первых. И мы бы смогли продержаться не 2,5 месяца, а гораздо больше. Когда у нас не было ни Джавелинов, ни НЛАВов, ничего этого не было до полномасштабки, мы же там были кто? Экстремисты, или кто мы там были, нацисты», – говорит «азовец».

По его словам, информационные атаки на «Азов» – «отдельная тема».

«Потом, в Мариуполе надо было не асфальт класть, там очень хорошо был сделан город, действительно классно, и брусчатку положили, и вообще не только центр, а весь Мариуполь. И парки построили, все уложили. Но надо было окопы рыть и бетоном заливать, вот это надо было делать. Правда, никто же не ожидал, что наступление будет с другой стороны, там, где наши войска», – сказал Чуднецов.

Примечательно, что это был его второй плен. Первый раз в плену он оказался в 2015 году и пробыл там до 2017-го.