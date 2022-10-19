У вернувшихся с фронта участников СВО проблемы с выплатами – полковник

Участникам спецоперации на Украине, которые вернулись из зоны СВО после окончания контракта, задерживают выплаты.

Об этом в эфире интернет-канала «Сталинград» заявил полковник ГРУ в отставке, кандидат военных наук Владимир Квачков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Квачкова, людям говорят, что документально они не были оформлены в частях, которые находятся на Украине, потому не считаются участниками СВО.

«Факт об отношении нынешнего государства к мобилизованным заключается во внезапном сообщении, что около десяти тысяч отмобилизованных окружили губернатора, по-моему, пермского, с требованием: «Где обещанные деньги», – рассказал Квачков.

«У меня уже десятки, если не сотни есть фактов, при которых люди возвращаются с фронта, допустим, целые, и говорят: «Мы контракт выполнили, пробыли три месяца – давайте нам деньги». А им говорят: «А вас там не было». – То есть, как не было, а где же мы были три месяца? – Мы вас призвали в в/ч, которая там должна была быть, но потом вас перевели в в/ч, которой там не было, и вы три месяца были в в/ч, которой не было на Украине. Люди в трансе», – заявил Квачков.