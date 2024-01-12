У вернувшихся в Крым с фронта бойцов будут большие вопросы к фальшиво покаявшимся «ждунам»

Бойцы СВО не должны искать себе применения в мирной жизни наравне с остальными, иначе их достижения будут нивелированы обществом. Особенно с учетом «ждунов», которые, покаявшись на камеру, будут всячески мстить за свое унижение, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Клинический психолог, автор проекта «Zащитникам Отечества» Арсен Исмаилов в эфире «Крым 24» отметил, что нужно работать с семьями военнослужащих, чтобы они понимали, каким вернется с фронта их родной человек.

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«Президент объявил 2024-й годом семьи. Это наша ячейка общества, и надо работать семьями ребят, тех, которые возвращаются. И жены, и дети должны принимать участие, они должны понимать, что сейчас происходит. Человек меняется там, в любом случае. Мы говорили об изменении ценностей и экзистенциональных смыслах, о мировоззрении в целом. И здесь наша задача не просто победу достичь – она должна быть монетизирована. Ребята должны вернуться в нормальное общество. Честно говоря, Россия всегда побеждала. Советский Союз победил фашистскую Германию, а фактически всю Европу, которая работала на фашистскую Германию. Но я не хочу, чтобы мы платили за это такую цену. Наша победа должна дать такое благо нашим ребятам, что они должны и почувствовать качество жизни на высоком уровне. Начать можно с психологии, с того, что общество должно понимать, какой человек вернётся. Как работать с посттравматическим синдромом, как дать человеку возможность реализовать себя? Трудно после того, как ты защищаешь товарищей и плечом к плечу с ними рядом стоишь, идти куда-то и трудоустраиваться. Здесь такой смысл должен быть огромный», – считает Исмаилов.

Боец с позывным «Призрак», напротив, уверен в том, что демобилизованному военнослужащему будет достаточно любящей семьи и полноценного общества.

«Ничего трудного в этом по факту нет. Психологически все разные. Был чеченский синдром в своё время, балканский синдром был такой же. Мне этот вопрос тоже задавали, как будет, когда все парни вернутся с фронта? У меня всегда один ответ на это всё: если человек возвращается в любящие общество, в любящую семью, то больше ничего не произойдёт плохого. Этот человек просто почувствует, что он выполнил свой долг, и им гордятся, это очень важно по факту. А наше общество на самом деле… Если честно, в семье не без урода, всегда было, будет и дальше. Меня больше всего удивляют эти люди, у нас в Симферополе, в Крыму, в Севастополе, ждуны, и все остальные. Мы ставим их просто на камеру, и они извиняются. Кто-нибудь в это верит? В эти извинения? Я лично в это не верю. Это страх, это инстинкт самосохранения. Человек, совершивший глупость, как он говорит, что «сделал по пьяни» или ещё что-то, это минус ещё раз нам. Потому что он затаится и будет делать гадости потом втихаря. Таких надо сразу в батальон собирать и вперёд их отправлять», – заключил боец.