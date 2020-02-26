У ветеранов Афганистана не едет крыша, в отличие АТОшников – глава ассоциации ветеранов

26.02.2020, Киев, Игорь Петров

Проблемы с психикой возникают далеко не у всех участников боевых действий, например, ветераны Афганистана не захватывают мосты и не убивают журналистов на улицах Киева, как некоторые ветераны боевых действий в Донбассе.

Украине надо изучать опыт немногих стран, где к проблеме реабилитации ветеранов подходят серьезно, и там этим занимаются специальные ведомства.

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Об этом в эфире телеканала NEWSONE заявил председатель Всеукраинской ассоциации ветеранов Афганистана и АТО Сергей Куницын – бежавший из Крыма в Киев и поддержавший переворот экс-депутат Украины VIII созыва, бывший премьер АРК (1998-2001гг.), передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Когда создавалась министерство по делам ветеранов, мы Верховной Раде изучали опыт Австралии, Хорватии, Соединенных Штатов Америки, где эти министерства есть, успешно работают и тратятся миллиарды, сотни миллиардов долларов на то, чтобы заняться психологической реабилитацией людей, которые прошли войну.

У них психика другая, у них посттравматический синдром и так далее. В США 985 реабилитационных центров профессиональных для реабилитации этой категории людей.

Даже вот мы 15-го февраля проводили мероприятие, это государственный праздник, День чествования участников боевых действий на территории других государств.

Слава Богу, что пришла к нам министр по делам ветеранов, Аваков нас поддержал, министр обороны, омбудсмен Людмила Денисова, Анна Коваленко в Офисе президента нас поддержала, президент указ подписал.

Но нам стоило нечеловеческих усилий доказывать очевидные вещи – что не все те, кто воевал, взрывают журналистов, идут в киллеры, захватывают мосты.

У нас было 1000 ветеранов Афганистана в Доме офицеров – ни одного инцидента. Люди, которые прошли войну – это люди с обостренным чувством справедливости. Во множестве – это наоборот, патриоты Украины, порядочные люди.

Но с этой категорией людей надо строить особые человеческие отношения. Потому что это люди с подорванной психикой, раненые, травмированные, контуженные, потерявшие конечности и хоронившие друзей», – плачется Куницын.