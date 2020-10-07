07.10.2020, Киев, Ольга Козаченко
 
Медицина, Политика, Украина
Просмотров:

У входящего в группу риска Порошенко резко ухудшилось состояние


Бывшему президенту Украины Петру Порошенко, заболевшему COVID-19, стало хуже.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в эфире телеканала «Украина 24» заявила супруга экс-президента Марина Порошенко, отвечая на вопрос о самочувствии членов семьи.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Чувствуют себя по-разному. Женя – молодая девушка. Безусловно, она переносит COVID намного легче. Она дает такие температурные вспышки, которые снимаются хорошо жаропонижающими средства», – сообщила супруга политика.

«Относительно Петра Алексеевича – его состояние хуже. У него  двустороннее воспаление легких, он находится в больнице, он получает там комплекс лечения и,  сожалению, у него сейчас ухудшилось состояние крови – она ​​очень густая.Даже врачи не могут взять и сделать анализ, чтобы проконтролировать состояние его здоровья, промониторить, как он чувствует себя, как меняется, как проходит болезнь», – добавил Порошенко.

Отметим, что Петр Порошенко входит в группу риска, поскольку страдает рядом хронических заболеваний, например, сахарным диабетом, вызывающих серьезные осложнения при заражении коронавирусной инфекцией.


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Октябрь 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Сентябрь    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

  • Subscribe2




    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть