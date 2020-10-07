У входящего в группу риска Порошенко резко ухудшилось состояние

07.10.2020, Киев, Ольга Козаченко

Бывшему президенту Украины Петру Порошенко, заболевшему COVID-19, стало хуже.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в эфире телеканала «Украина 24» заявила супруга экс-президента Марина Порошенко, отвечая на вопрос о самочувствии членов семьи.

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«Чувствуют себя по-разному. Женя – молодая девушка. Безусловно, она переносит COVID намного легче. Она дает такие температурные вспышки, которые снимаются хорошо жаропонижающими средства», – сообщила супруга политика.

«Относительно Петра Алексеевича – его состояние хуже. У него двустороннее воспаление легких, он находится в больнице, он получает там комплекс лечения и, сожалению, у него сейчас ухудшилось состояние крови – она ​​очень густая.Даже врачи не могут взять и сделать анализ, чтобы проконтролировать состояние его здоровья, промониторить, как он чувствует себя, как меняется, как проходит болезнь», – добавил Порошенко.

Отметим, что Петр Порошенко входит в группу риска, поскольку страдает рядом хронических заболеваний, например, сахарным диабетом, вызывающих серьезные осложнения при заражении коронавирусной инфекцией.