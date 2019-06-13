У властей Молдовы лопнуло терпение, она выводит людей на улицы

13.06.2019, Москва, Елена Острякова

Правящие парламентские силы Молдовы — Социалистическая партия президента страны Игоря Додона и проевропейского блока ACUM – проведут 16 июня мирный марш в свою поддержку.

Об этом Додон написал в своем телеграм-канале.

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«Призываю всех сотрудников государственных учреждений и правоохранительных органов публично выступить в поддержку легитимной власти и не бояться какого-либо давления со стороны старого режима, который никак не хочет становиться оппозицией. Даю слово, что никто из этих сотрудников не будет наказан лишь за то, что Демократическая партия заставила их вступить в свои ряды»,- написал Додон.

Необходимость уличных акций вызвана тем, что старое правительство Демократической партии олигарха Влада Плахотнюка оккупировала здания всех министерств и ведомств и отказывается передавать власть новому правительству страны.

Новая молдавская власть долго отказывалась от проведения уличных акций и призывала своих сторонников оставаться дома. Это объяснялось тем, что всю эту неделю на улицах Кигшинева присутствуют «сторонники» Влада Плахотнюка. Они разбили палаточные лагеря по всему городу. Среди участников акции не только пожилые селянки, которые не скрывают, что митингуют за 500 леев в сутки, но и сотрудники частных охранных фирм — мужчины спортивного вида.