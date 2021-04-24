«У власти в Латвии находятся люди, которые ненавидят Россию»

24.04.2021, Даугавпилс, Мирон Киров

Накануне стало известно, что Латвия, Литва и Эстония намерены выслать российских дипломатов в знак солидарности с Чехией. Официальные лица в Праге уверяют, что спецслужбы России имеют отношение к двум взрывам на складах боеприпасов, где хранилось оружие, предназначенное для перепродажи на Украину в 2014 году. Чехи уже выслали 18 сотрудников российского посольства, обвинив их в шпионаже.

О том, зачем страны Прибалтики решили стать участниками этого конфликта, «ПолитНавигатору» рассказал экс-депутат Даугавпилской городской думы, многолетний защитник русского языка и системы образования Юрий Зайцев.

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«ПолитНавигатор»: Юрий, на ваш взгляд, чем этот демарш чреват для двусторонних отношений с Россией?

Юрий Зайцев: Когда высылают дипломатов из страны – это большая проблема для двусторонних отношений. Более того, выступая публично, я всегда говорю, что в ситуации Латвийской Республики практически полностью преобладает российский транзит. То есть, в стране, которая полностью зависима от транзита, заниматься какой-то солидарностью с Чехией с учетом того, что совершенно непонятно, есть ли какие-то подтверждения причастности российских граждан и служб к событиям в Чехии, – политическая недальновидность. Расследование не было проведено полностью, поэтому непонятно, зачем Латвии ввязываться в «международную авантюру», имея такие потери в результате кризиса, связанного с COVID-19 и ухудшающимися отношениями в сфере перевозок.

Поэтому я считаю, что это глупость со стороны Латвии, проявлять подобную солидарность.

Прежде всего, необходимо проявлять солидарность со своим народом. К сожалению, рост безработицы налицо, существует рост сокращения работников железной дороги. В Даугавпилсе, во втором по величине городе, закрываются диспетчерские пункты, отвечающие за перевозки и транзит. Иными словами, мы закрываемся от транзита. Транзитная страна прекращает существовать только в угоду политических интересов других стран, в частности США. При этом, данные интересы не пересекаются с интересами населения Латвии.

Зачем же руководство Латвии на это пошло?

Публично государственные деятели объявили официальную причину. Некая европейская солидарность. Однако я не совсем понимаю, какая может быть солидарность, когда Германия или Франция могут диктовать, сколько Латвия будет получать.

Хорошим примером является Швеция и промыслы в Балтийском море. У Латвии квота на вылов рыбы в балтийской акватории заканчивается где-то в апреле, а шведы даже не могут выловить то количество рыбы, которое им по квоте предоставляется. В итоге Латвия, где рыбацкое дело – основа экономики, не может выставить пойманную рыбу на собственные прилавки. Какая тут солидарность?

Четыре года назад я встречался с атташе шведского и норвежского посольства, мы говорили на эту тему. Но их больше интересовало, почему я выступал в качестве наблюдателя в Крыму. Я им ответил, что вас интересует не политика Латвии, а так называемая «аннексия Крыма Россией», но вы же и сами аннексировали мою страну, и теперь она является несамостоятельной. Латвия собственные экономические интересы внутри якобы «единой Европы» не может отстоять, так как Европа поставила своих представителей, таких как премьер-министр Кришьянис Кариньш. У него американское гражданство, учился он тоже там. Также он является представителем «Тримды». Кариньш ни слова не говорит по-русски, несмотря на то, что практически половина населения русскоязычные. Случилось это из-за того, что он прибыл в Латвию только в 1991 году.

Вайра Вике-Фрейберга, бывший президент страны, также является представителем «Тримды», гражданка Канады. В своей автобиографии она прямо писала, что боялась красноармейцев и бежала от них вместе с теми, кто отступал.

Какова роль США в политике стран Прибалтики?

Роль США здесь самая прямая. Европейские страны не являются самостоятельными, за исключением, Франции, Великобритании и Германии. Однако и здесь я бы не утверждал, что они на 100% являются самостоятельными. Иными словами, многое решает руководство НАТО и США.

А как реагируют простые латыши? Поддерживают ли простые граждане высылку российских дипломатов или осуждают?

Все здравомыслящие люди понимают, что, живя на границе с Россией и Европейским союзом, нужно пытаться проводить многовекторную политику, а не бросаться на чью-то сторону. Более того, у Латвии и России существуют исторические связи, здесь живет большая русская диаспора. Создавать очаг накала политических страстей глупо, так как это приводит к экономическим потерям.

Согласно прогнозу министерства экономики, ВВП в 2021 году упадет с 7% до 11%. К сожалению, самые большие разрушители межнациональных отношений в Латвии живут в Риге и находятся в самых высоких кабинетах. И у меня есть ощущение, что все, что происходит сейчас, сделано намерено для того, чтобы республика не имела экономических и торговых связей со своими соседями.

Что нужно сделать для того, чтобы отношения России и Латвии стали ближе, и как скоро это может произойти?

В первую очередь, проблемы во взаимоотношениях наших народов исходят от политической элиты Латвии. К сожалению, сегодня у власти находятся те люди, которые ненавидят Россию. Бывший президент Латвии Вайра Вике-Фрейберга жила почти всю жизнь в Канаде и только после крушения Советского Союза вернулась на родину и начала проводить свою политику. Кришьянис Кариньш, премер-министр, гражданин США. Это люди, которые никогда не видели того, что было до 1991 года в Латвии, и в связи с этим у них сформировалось мировоззрение русофобов.

Для того, чтобы изменить эти отношения, должны прийти к власти новые люди. Или из молодого поколения, или же люди, понимающие, что нельзя проводить одновекторную политику в такой малой стране как Латвия.

При этом, когда Латвия, Литва, Эстония, Венгрия и Чехия попытались воспротивиться выдаче квот по сирийским беженцам, Еврокомиссия четко сказала, что, если не будет проявлена «солидарность», будет отключено финансирование.

Что же касается сроков, я искренне надеюсь, что это произойдет как можно скорее.