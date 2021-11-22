У воевавшего против Донбасса майора ВСУ не выдержало сердце

22.11.2021  19:18 (Мск), Днепропетровск ,
Игорь Шаповалов.  
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Война, Вооруженные силы, ВСУ-убийцы, Дзен, Днепропетровск, Донбасс, Общество, Политика, Россия, Украина
Новости Украины

В одной из больниц Днепропетровска скончался от остановки сердца боевик «Операции объединённых сил» майор Вооружённых сил Украины Руслан Абразовский.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила депутат Винницкого горсовета Елена Верлан-Кульшенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В одной из больниц Днепропетровска скончался от остановки сердца боевик «Операции объединённых сил» майор...

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Руслан Абразовский был уроженцем города Литин Винницкой области. В 1998 году он закончил Военно-инженерный факультет при ПДАТА. Воевал против Донбасса с самого начала войны.

«За время войны прошел шесть длительных ротаций, каждая из которых была более восьми месяцев на фронте», – сообщила Елена Верлан-Кульшенко.

С её слов осталось непонятным, каким образом Руслану Абразовскому, после более чем трёх лет войны «на фронте», удалось сохранить столь крупную фигуру.

Во время последней, седьмой, «командировки» в Донбасс, у майора ВСУ не выдержало сердце. Он был срочно доставлен в больницу, однако спасти карателя не удалось.

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