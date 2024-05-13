У ВСУ большие проблемы: «мясо» кончается, а нацисты не желают лезть под бомбы

У ВСУ заканчивается наловленное «пушечное мясо», а сидевшие ранее на второй линии обороны нацисты не хотят умирать под обстрелами на передовой.

Об этом в интервью политологу Виталию Колпашникову заявил военкор Марат Хайруллин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

«Как укропы воюют – в первой линии у них сидит тероборона, которую не жалко. Мы захватываем первую линию, они, чтобы не дать нам закрепиться на этой первой линии, все время контратаковали. И это были как раз вот эти бригады: «Кракен», «Айдар», 47-я бригада (запрещены в РФ), это те, которые приходили контратаковать, чтобы не дать нам закрепиться там. Понятно, что взял позицию, и надо подтянуть артиллерию, надо подтянуть БК, подтягивается все малыми группами, под плотным огнем. Поэтому они так успешно и держали эту линию фронта. Это очень расточительный вид обороны, но он, тем не менее, эффективный», – сказал Хайруллин.

«А сейчас у них в первой линии сидят те, кто раньше сидел во второй. И поэтому они начинают отказываться уже от этого, скажем так, выходить на позиции, потому что умирать уже сами они не хотят. Раньше, одно время, когда гонять других, условно говоря, возвращать позиции, это одно. А когда самим умирать под этим бесконечным обстрелом, то они уже не хотят. Вот вам признак того, что у них большие проблемы», – добавил он.