У ВСУ большие проблемы с F-16 – западные истребители не понимают язык Бандеры и Шухевича

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Освоение украинскими пилотами американских истребителей F-16 задерживается из-за языкового барьера. Несмотря на то, что на Украине военные проходят курсы английского языка уже на протяжении нескольких десятилетий, освоить техническую терминологию им пока не под силу.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Все меньше у меня остается иллюзий относительно политических процессов, скорее всего, вопрос состоит в том, что наши пилоты не готовы к краткосрочному сроку переподготовки для пилотирования истребителей F-16. Потому что есть определенный языковой барьер – к большому сожалению, несмотря на то, что на протяжении многих лет, если не десятилетий, в Вооруженных силах Украины внедрялась программа по изучению английского языка, к сожалению, они не дали соответствующих результатов», – сетует он.



«Сначала наши пилоты проходят соответствующее обучение техническому английскому языку для того, чтобы быть в этом вопросе безупречными, и только потом они переходят к учебным программам, практическим и теоретическим занятиям по пилотированию этих самых истребителей. А это все – время», – заключил Селезнев.