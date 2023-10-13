У ВСУ чувствуется усталость – военкор

Анатолий Лапин.  
13.10.2023 11:58
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен


Палестинцы за два дня своего наступления на Израиль захватили больше территории, чем поддерживаемые Западом ВСУ.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военкор Александр Коц , передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Палестинцы за два дня своего наступления на Израиль захватили больше территории, чем поддерживаемые Западом...

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«Надо сказать, что чувствуется некая усталость у вооруженных сил Украины. Сегодня уже глава ГУР ВСУ, как его называют в соцсетях, «мамин пирожок» Буданов заявил, что они выбились из графика. То есть они не провалили контрнаступление, они выбились из графика.

Ну вот, они выбились настолько, что «ХАМАС» за два дня своей операции, наверное, взял под контроль больше территорий, чем вся украинская армия за четыре месяца своего контрнаступления», .

«Будем надеяться, что «ХАМАС» и ЦАХАЛ будут еще долго друг против друга воевать, на них будет уходить все больше и больше американских денег, которых будет все больше и больше не хватать на Украину. И денег, и снарядов.

А у нас тем временем промышленность работает беспребойно, начинает восполнять необходимые ресурсы в нужных объемах, на некоторых участках отмечается такая работа артиллерии, какой не было с самого начала СВО, поэтому будем надеяться, что мы этим воспользуемся», – заявил Коц.

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